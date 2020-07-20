Энергетика
Lenta.ruЕвропа нашла замену российскому газу
Израильское правительство одобрило соглашение с европейскими странами о строительстве газопровода, который будет снабжать Европу природным газом, пишет Reuters. Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
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В Израиле одобрили соглашение с Грецией и Кипром по строительству газопровода
Российская газетавчера в 14:04
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В Алтайском крае распродают имущество главного виноградаря за долги
В документах, опубликованных на сайте суда, фигурируют астрономические для физического лица суммы, но, как выяснилось, это лишь часть долгов Владимира Вагнера Арбитражный суд Алтайского края вынес решение приступить к реализации имущества бизнесмена Владимира Вагнера, известного как создатель винодельческого производства, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на материалы дела.
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В Луцке мужчина захватил автобус и взял пассажиров в заложники
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В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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