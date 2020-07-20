Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЕвропа нашла замену российскому газу

Израильское правительство одобрило соглашение с европейскими странами о строительстве газопровода, который будет снабжать Европу природным газом, пишет Reuters. Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Читать в источнике
Комментировать302

Подробнее о событии

Израиль построит газопровод в Европу

News.ruвчера в 17:24

«10 млрд кубов - это просто ничто»: Эксперт развеял мечты Израиля о газопроводе в Европу

Царьградвчера в 16:59

Израиль начал одобрение документов для проекта поставок газа в Европу EastMed

Интерфаксвчера в 09:06

СМИ: кабмин Израиля утвердил соглашение с Кипром и Грецией по газопроводу EastMed

ТАССвчера в 13:39

Израиль одобрил соглашение с Кипром и Грецией по газопроводу EastMed

Взгляд.рувчера в 12:55

Европа нашла замену российскому газу

Lenta.ruвчера в 12:17

В Израиле одобрили соглашение с Грецией и Кипром по строительству газопровода

Российская газетавчера в 14:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 03:55, Ашберн
Армия и оружие

В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса

Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая военными вирусологами и специалистами Центра имени Гамалеи, готова.
RT на русском 00:19
944
Политика

Врио главы Хабаровского края представили правительству региона

Представление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева правительству и органам власти началось в Хабаровске, сообщили РИА Новости в правительстве края.
РИА Новости 02:22
1,5K
Авто

Локализованные «Газели» под брендом HDC начали продавать на Украине

Tvoe-avto.com 19 июля в 06:20
91
Экономика

В Алтайском крае распродают имущество главного виноградаря за долги

В документах, опубликованных на сайте суда, фигурируют астрономические для физического лица суммы, но, как выяснилось, это лишь часть долгов Владимира Вагнера Арбитражный суд Алтайского края вынес решение приступить к реализации имущества бизнесмена Владимира Вагнера, известного как создатель винодельческого производства, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на материалы дела.
Толк 01:12
1
Происшествия

В США сняли на видео, как полицейский спас ребенка от акулы

В штате Флорида полицейский Адриан Косицки вытащил из воды мальчика за мгновение до того, как к нему подплыла акула, сообщает Fox News.
РИА Новости вчера в 16:52
1
Общество

Скончался известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

На 72-м году жизни умер ведущий прогноза погоды на телевидении, ученый, кандидат географических наук Александр Беляев.
Пенза-Пресс вчера в 09:50
818
Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
2,7K
Происшествия

В Луцке мужчина захватил автобус и взял пассажиров в заложники

Мужчина захватил автобус в Луцке на Украине, взяв пассажиров в заложники. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба полиции области.
ТАСС 03:42
Религия

Брянские православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери

День Казанской иконы Божией Матери отмечают брянские православные сегодня, 21 июля.
Городской32 (Брянск) вчера в 23:25
2
Общество

В России могут установить срок службы жилых домов

Москва, 21 июля 2020, 09:11 — REGNUM В России могут ввести понятие «срока годности» жилых домов, с соответствующей инициативой в Министерство строительства и ЖКХ обратился Союз потребителей РФ.
REGNUM 02:11
256
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
296
Общество

В Краснодаре из-за ливня подтопило несколько улиц

Жители города сообщают в социальных сетях о подтоплениях на улицах Московской, Красной, 40 лет Победы, Уральской, Одесской, Кореновской и Дзержинского.
Кубань 24 02:14
7
Шоу-бизнес

Ники Минаж ждет первенца от насильника

В прошлом году Ники Минаж удивила поклонников свадьбой с Кеннеттом Петти, который отсидел семь лет за убийство, а также обвинялся в попытке изнасилования несовершеннолетней.
StarHit.ru вчера в 17:00
1
Происшествия

СК сообщил о влиянии Фургала на расследование убийств бизнесменов

Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 12:05
1,1K
Происшествия

Мать убитой Вики Тепляковой бросила своего второго ребенка и пропала

Здоровью ребенка ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего выясняются. Мать ребенка объявлена в розыск, сообщили в мэрии.
Сахалин.Инфо 03:12
2
Политика

Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США

Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.
Газета.Ru вчера в 19:47
22
Общество

В России за сутки выявили 5842 случая заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5 842, до 783 328, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:47
8
Общество

В Крыму за сутки выявили 11 случаев коронавируса

Всего в Республике Крым зарегистрировано 994 случая COVID-19, выздоровели 734 человека, умерли 13.
Вести.Севастополь 03:07
186
Гаджеты

Представлен доступный проектор Xiaomi Mijia Projector 2 Pro

iXBT.com 02:40
Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
394
Общество

Вишневский заявил о нестыковках в статистике смертности от Covid-19

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский зафиксировал серьезные различия в статистике по смертности от пневмонии и официально зарегистрированными случаемы смертей горожан от нового типа коронавируса.
Мойка78 02:59
23
Наука

Инженеры впервые разработали не режущийся материал

При проведении экспериментов материал не удалось разрезать угловыми шлифовальными машинами, дрелью и водоструйным резаком.
Популярная механика 03:10
16
Политика

Белорусские журналисты выступили с обращением о жестких репрессиях

В связи с «жесткими репрессиями» в Белоруссии более 200 журналистов независимых изданий выступили с открытым обращением к общественности, властям и силовикам.
Lenta.ru 03:45
Здоровье

От коронавируса в Омске скончался 43-летний врач

Врачу-эндоскописту, кандидату медицинских наук Ергену КОПИНУ было 43 года.
Коммерческие Вести 02:07
18
Общество

Мэр Анапы ушел в отставку после критики губернатора региона

Национальная служба новостей вчера в 15:40
103
Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

РИА Новости вчера в 08:23
2,8K
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море

Экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук совместно с другими экспертами провел исследование, которое показало, что Российская Федерация в тайне от других разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки в акватории Черного моря.
Капитал страны вчера в 10:54
351
Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
117
Происшествия

Все подтопленные дома в городе под Екатеринбургом освободились от воды

Все 63 жилых дома, подтопленные ранее из-за обильных осадков, освободились от воды в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
РИА Новости 02:55
35
Кино

Премьеру нового фильма Кристофера Нолана отменили из-за коронавируса

Студия Warner Bros. отменила ранее перенесенную премьеру фильма "Довод" Кристофера Нолана, сообщает Variety со ссылкой на председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха.
Газета.Ru 03:21
7
Как работают Яндекс.Новости?
Главное