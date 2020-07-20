Энергетика
Lenta.ruЕвропа нашла замену российскому газу
Израильское правительство одобрило соглашение с европейскими странами о строительстве газопровода, который будет снабжать Европу природным газом, пишет Reuters. Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
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Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
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Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
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Клип Little Big стал лидером просмотров на канале «Евровидения»
Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал лидером просмотров на официальном канале песенного конкурса «Евровидение-2020» YouTube.
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Обнародованы доходы Мирославы Карпович
Мирослава Карпович зрителям запомнилась, прежде всего, по роли Маши Васнецовой из «Папиных дочек».
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Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков.
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Балтийские страны начали отказываться от российской нефти
В последние недели страны балтийского региона: Литва, Финляндия, Польша начали сокращать импорт российского сорта нефти Urals и переходят на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей.
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МИД подтвердил похищение семерых россиян с танкера в Гвинейском заливе
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Месси в рекордный седьмой раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Sport.ru вчера в 19:00
Общество
В ООН заявили об угрозе продовольственной безопасности в 27 странах
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН определили в новом докладе 27 государств, которым угрожает продовольственный кризис, обусловленный пандемией коронавируса нового типа, сообщается в пресс-релизе ФАО.
РИА Новости 12:49
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Актриса Дарья Мороз проводит лето в Псковской области
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В Польше арестовали российского криминального авторитета «Циркача»
Российский криминальный авторитет Олег Пирогов по кличке "Циркач" арестован в Польше, решение о его экстрадиции примет суд, сообщила РИА Новости официальный представитель окружной прокуратуры Гданьска Гражина Ваврынюк.
РИА Новости 11:37
Политика
МИД России опроверг утверждения о якобы разногласиях Москвы и Дамаска
В МИД России опровергли утверждения о якобы снижении доверия между Москвой и Дамаском.
RT на русском 14:09
Общество
Мэр Анапы Юрий Поляков ушел в отставку по собственному желанию
Поляков занимал должность мэра Анапы с 2017 года.
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Шоу-бизнес
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
Экспресс газета 05:53
Политика
Путин подписал закон о повышении выплат семьям погибших военных
Закон о повышении пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных подписал президент РФ Владимир Путин.
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Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Политика
Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию
Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и Вооруженные силы мандатом направить в Ливию войска ради защиты национальной безопасности государства.
Газета.Ru 13:02
Кино
Премьера нового фильма Нолана перенесена на неопределенный срок
Как и ожидалось, "Довод", новый фильм Кристофера Нолана, в августе мы не увидим.
Российская газета 13:36
Здоровье
Госпиталь Тетюхина обвинил Минздрав в невыплате дотаций
Представителям центра на совещании сообщили в минздраве, что затраты на лечение будут компенсированы, однако в дальнейшем дотировать затраты в ведомстве отказались.
ТагилСити.ру 08:48
Происшествия
В Саратове напали на следователя управления СК
В Саратове совершено нападение на сотрудника отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Саратовской области.
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Скончался создатель образа Олимпийского Мишки художник Виктор Чижиков
Mossovetinfo.ru – Народный художник России, создатель образа талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве - медвежонка Миши, Виктор Чижиков скончался на 85-м году жизни, сообщает «Итерфакс» со ссылкой на издательство «АСТ Дети».
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Названа выигравшая от коронавируса страна
Экономика Германии будет процветать после пандемии, страна показала свои сильные стороны и сможет выиграть от коронавируса, в отличие от Китая и США.
Lenta.ru 13:29
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Уволилась главврач больницы, которая заперла двух медсестер в морге
Ранее Людмила Хатмуллина оказалась в центре скандала из-за того, что приказала запереть двух медсестер в бокс морга на ночь.
Московский Комсомолец 12:43