Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЕвропа нашла замену российскому газу

Израильское правительство одобрило соглашение с европейскими странами о строительстве газопровода, который будет снабжать Европу природным газом, пишет Reuters. Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Читать в источнике
Комментировать88

Подробнее о событии

Европа нашла замену российскому газу

Рамблер13:06

В Израиле одобрили соглашение с Грецией и Кипром по строительству газопровода

Российская газета14:04

СМИ: кабмин Израиля утвердил соглашение с Кипром и Грецией по газопроводу EastMed

ТАСС13:39

Израиль лезет на рожон? Европа нашла замену российскому газу

Царьград14:10

Израиль одобрил соглашение с Кипром и Грецией по газопроводу EastMed

Взгляд.ру12:55

Европа нашла замену российскому газу

Lenta.ru12:17

Израиль начал одобрение документов для проекта поставок газа в Европу EastMed

Интерфакс09:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 14:14, Ашберн
Футбол

France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

Газета.Ru 11:08
1
Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
2,8K
Политика

США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи

Ведомости 12:23
1,4K
Общество

Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
618
Музыка

Клип Little Big стал лидером просмотров на канале «Евровидения»

Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал лидером просмотров на официальном канале песенного конкурса «Евровидение-2020» YouTube.
Известия 13:45
6
Шоу-бизнес

Обнародованы доходы Мирославы Карпович

Мирослава Карпович зрителям запомнилась, прежде всего, по роли Маши Васнецовой из «Папиных дочек».
Территория новостей 00:00
30
Футбол

Медведев: Без ошибок арбитров «Спартак» был бы в зоне вылета

Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков.
Нева Спорт 12:55
3
Энергетика

Балтийские страны начали отказываться от российской нефти

В последние недели страны балтийского региона: Литва, Финляндия, Польша начали сокращать импорт российского сорта нефти Urals и переходят на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей.
Lenta.ru 08:44
77
Происшествия

МИД подтвердил похищение семерых россиян с танкера в Гвинейском заливе

МИД РФ в своем сообщении подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе, пираты пока не выдвигали требований.
РИА Новости 13:35
30
Игры

Эксклюзивные игры появятся у консоли Xbox Series X

Экономика сегодня 11:00
10
Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
2,2K
Футбол

Месси в рекордный седьмой раз стал лучшим бомбардиром Примеры

Sport.ru вчера в 19:00
1
Общество

В ООН заявили об угрозе продовольственной безопасности в 27 странах

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН определили в новом докладе 27 государств, которым угрожает продовольственный кризис, обусловленный пандемией коронавируса нового типа, сообщается в пресс-релизе ФАО.
РИА Новости 12:49
Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мороз проводит лето в Псковской области

Дарья Мороз вместе с дочерью Анной остановились в деревне Глушь в Гдовском районе и живут там уже четвертую неделю.
КП - Псков 07:25
22
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о женщине, которая «вернула его к жизни»

Pravda.Ru 02:36
Происшествия

В Польше арестовали российского криминального авторитета «Циркача»

Российский криминальный авторитет Олег Пирогов по кличке "Циркач" арестован в Польше, решение о его экстрадиции примет суд, сообщила РИА Новости официальный представитель окружной прокуратуры Гданьска Гражина Ваврынюк.
РИА Новости 11:37
22
Политика

МИД России опроверг утверждения о якобы разногласиях Москвы и Дамаска

В МИД России опровергли утверждения о якобы снижении доверия между Москвой и Дамаском.
RT на русском 14:09
Общество

Мэр Анапы Юрий Поляков ушел в отставку по собственному желанию

Поляков занимал должность мэра Анапы с 2017 года.
ТАСС 11:33
21
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
Экспресс газета 05:53
13
Политика

Путин подписал закон о повышении выплат семьям погибших военных

Закон о повышении пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных подписал президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 09:40
11
Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
120
Политика

Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию

Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и Вооруженные силы мандатом направить в Ливию войска ради защиты национальной безопасности государства.
Газета.Ru 13:02
Кино

Премьера нового фильма Нолана перенесена на неопределенный срок

Как и ожидалось, "Довод", новый фильм Кристофера Нолана, в августе мы не увидим.
Российская газета 13:36
Здоровье

Госпиталь Тетюхина обвинил Минздрав в невыплате дотаций

Представителям центра на совещании сообщили в минздраве, что затраты на лечение будут компенсированы, однако в дальнейшем дотировать затраты в ведомстве отказались.
ТагилСити.ру 08:48
4
Происшествия

В Саратове напали на следователя управления СК

В Саратове совершено нападение на сотрудника отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Саратовской области.
Газета.Ru 12:31
33
Происшествия

ГИБДД проверяет видео с танцами на МКАД

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как люди вышли из автомобилей на МКАД и начали танцевать, перекрыв несколько полос движения.
ТАСС 12:00
17
Общество

Скончался создатель образа Олимпийского Мишки художник Виктор Чижиков

Mossovetinfo.ru – Народный художник России, создатель образа талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве - медвежонка Миши, Виктор Чижиков скончался на 85-м году жизни, сообщает «Итерфакс» со ссылкой на издательство «АСТ Дети».
Моссовет 10:03
20
Политика

Названа выигравшая от коронавируса страна

Экономика Германии будет процветать после пандемии, страна показала свои сильные стороны и сможет выиграть от коронавируса, в отличие от Китая и США.
Lenta.ru 13:29
5
Общество

Уволилась главврач больницы, которая заперла двух медсестер в морге

Ранее Людмила Хатмуллина оказалась в центре скандала из-за того, что приказала запереть двух медсестер в бокс морга на ночь.
Московский Комсомолец 12:43
2
Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

Газета.Ru 07:44
650
Как работают Яндекс.Новости?
Главное