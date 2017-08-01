Европе не нужен американский сжиженный газ, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.

с чего всё началось

Европе не нужен американский сжиженный газ, а в случае введения Вашингтоном санкций в отношении участвующих в прокладке труб «Nord stream — 2» европейских компаний Евросоюз должен ответить зеркально.

Европа не нуждается в СПГ из США — депутат бундестага

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