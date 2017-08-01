Политика
REGNUMЕвропа не нуждается в СПГ из США — депутат бундестага
Европе не нужен американский сжиженный газ, а в случае введения Вашингтоном санкций в отношении участвующих в прокладке труб «Nord stream — 2» европейских компаний Евросоюз должен ответить зеркально.
Читать в источнике
Оценить82
с чего всё началось
Европе не нужен американский сжиженный газ, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.РИА Новостивчера в 19:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Экономика
Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций
Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
Общество
Минкомсвязи поддержало идею снятия запрета на рекламу вина в СМИ
Минкомсвязи РФ выразило поддержку предложению депутатов Госдумы о снятии запрета на рекламу в СМИ вина российского производства.
Общество
СК назвал причины обыска в мэрии Бийска
СУ СК России по Алтайскому краю заявило, что обыски в мэрии Бийска связаны с расследованием дела о халатности при строительстве жилья.
Политика
Кремль подтвердил саммит «нормандской четверки» 9 декабря
Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Общество
Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить
В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Общество
Рейтинг недоверия правительству России достиг максимума
По мнению экспертов, на рейтинги власти повлияла пенсионная реформа и повышение налоговой нагрузки.
Армия и оружие
США раскрыли план атаки на российские системы ПВО
Заключительном этапом преодоления ПВО противника названа разработка способов некинетического подавления российских систем 55-м подразделением разведки, которое затем передаст точные координаты комплексов ПВО ударной авиации.
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Политика
ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности
Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Политика
Россия начала передачу задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины
Российская сторона начала передачу Украине двух катеров и буксира, задержанных год назад в Керченском проливе, сообщил ТАСС в понедельник источник в силовых структурах.
Технологии
Хакеры нашли способ взломать телефон через WhatsApp
Компания Facebook устранила обнаруженную ранее уязвимость в мессенджере WhatsApp, благодаря которой хакеры получили возможность взламывать мобильные устройства пользователей и похищать их личные данные.
Политика
МИД заявил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit
Глава Второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев считает, что выход Британии из ЕС ознаменовывает ужесточении санкций против компаний России и скажется на мировой экономике.
Гаджеты
Xiaomi обещает лучшие 5G-камерофоны
В Xiaomi утверждают, что Xiaomi Mi Note 10 является лучшим камерофоном, при этом не стоит забывать о том, то он стоит существенно меньше, чем Huawei Mate 30 Pro.
Футбол
Нобоа ответил тем, кто называет «Сочи» фарм-клубом «Зенита»
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал частотное мнение о том, что «Сочи» — это фарм-клуб «Зенита».
Хоккей
Пойманный на кокаине хоккеист Кузнецов сравнил Овечкина с Иисусом
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал о своем отношении к достижениям капитана команды Александра Овечкина, который через несколько сезонов может побить исторический рекорд по количеству заброшенных шайб в НХЛ.
Культура
Скончался известный уральский писатель Игорь Сахновский
В возрасте 61 года скончался известный уральский писатель Игорь Сахновский.
Футбол
Дзагоев выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч против ростовского СКА
18 ноября московский ЦСКА сыграет в товарищеском матче против ростовского СКА.
Фигурное катание
Медведева хочет жить в Канаде до конца своей карьеры
Напомним, что 20-летняя Медведева не сумела пробиться в финал Гран-при по фигурному катанию.
Политика
Андрей Орлов открыто заявил о финансировании ВСУ
Российский поэт Андрей Орлов признался в финансировании армии ВСУ и в одобрительном отношении к журналисту Аркадию Бабченко, который сначала сбежал из России, а позже — с Украины.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Политика
Киев заявил о поиске компромисса с Германией по «Северному потоку – 2»
Украина работает над тем, чтобы найти компромисс с Германией по поводу «Северного потока – 2», заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой сломал руку из-за приступа гнева
В семье Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой произошел неприятный инцидент. Общий сын знаменитостей Елисей сломал руку из-за приступа гнева.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
Футбол
Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Сербией
17 ноября в Белграде (Сербия) на стадионе «Црвена Звезда» в группе B между национальными сборными Сербии и Украины был разыгран матч 10-го заключительного тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020.
Авто
Названа дата появления нового Range Rover
Первыми на рынок выйдут модели с установками, работающими по принципу "мягкий" и подключаемый гибрид, а вслед за ними в 2022 году появится и полностью электрический Range Rover.