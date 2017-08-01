Политика

REGNUMREGNUMЕвропа не нуждается в СПГ из США — депутат бундестага

Европе не нужен американский сжиженный газ, а в случае введения Вашингтоном санкций в отношении участвующих в прокладке труб «Nord stream — 2» европейских компаний Евросоюз должен ответить зеркально.
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с чего всё началось

Депутат бундестага заявил, что Европа не нуждается в сжиженном газе из США

Европе не нужен американский сжиженный газ, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.
РИА Новостивчера в 19:20

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Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен СПГ из США

Газета.Ru03:04

Антиамериканские санкции: Германия может дать весомый ответ США

Радио Sputnik03:28

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

RT на русскомвчера в 19:12

Немецкий депутат назвал американский СПГ ненужным для Европы

РБКвчера в 21:15

В Берлине считают, что Европе не нужен американский сжиженный газ

Комсомольская правдавчера в 19:50

Депутат бундестага заявил, что Европа не нуждается в сжиженном газе из США

РИА Новостивчера в 19:20

В Германии заявили о ненужности американского СПГ для Европы

Известиявчера в 22:25
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Экономика

Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
Известия вчера в 02:48
Общество

Минкомсвязи поддержало идею снятия запрета на рекламу вина в СМИ

Минкомсвязи РФ выразило поддержку предложению депутатов Госдумы о снятии запрета на рекламу в СМИ вина российского производства.
РЕН ТВ 05:05
Общество

СК назвал причины обыска в мэрии Бийска

СУ СК России по Алтайскому краю заявило, что обыски в мэрии Бийска связаны с расследованием дела о халатности при строительстве жилья.
Газета.Ru 05:20
Политика

Кремль подтвердил саммит «нормандской четверки» 9 декабря

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:06
Армия и оружие

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Российская газета вчера в 17:24
Общество

Путин одобрил строительство моста через Лену

Интерфакс 03:44
Общество

Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить

В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
Вести.Ru 01:05
Кино

Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино

Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Газета.Ru вчера в 18:02
Общество

Рейтинг недоверия правительству России достиг максимума

По мнению экспертов, на рейтинги власти повлияла пенсионная реформа и повышение налоговой нагрузки.
Эхо Москвы 00:30
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Словацком народном восстании

Красная весна 04:09
Армия и оружие

США раскрыли план атаки на российские системы ПВО

Заключительном этапом преодоления ПВО противника названа разработка способов некинетического подавления российских систем 55-м подразделением разведки, которое затем передаст точные координаты комплексов ПВО ударной авиации.
Известия вчера в 19:24
Музыка

Ротару снова начнет выступать в России

Газета.Ru 03:49
Политика

ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности

Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.
RT на русском 04:22
Политика

Россия начала передачу задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины

Российская сторона начала передачу Украине двух катеров и буксира, задержанных год назад в Керченском проливе, сообщил ТАСС в понедельник источник в силовых структурах.
ТАСС 05:27
Технологии

Хакеры нашли способ взломать телефон через WhatsApp

Компания Facebook устранила обнаруженную ранее уязвимость в мессенджере WhatsApp, благодаря которой хакеры получили возможность взламывать мобильные устройства пользователей и похищать их личные данные.
Вечерний курьер 05:22
Политика

МИД заявил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit

Глава Второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев считает, что выход Британии из ЕС ознаменовывает ужесточении санкций против компаний России и скажется на мировой экономике.
Газета.Ru 03:43
Гаджеты

Xiaomi обещает лучшие 5G-камерофоны

В Xiaomi утверждают, что Xiaomi Mi Note 10 является лучшим камерофоном, при этом не стоит забывать о том, то он стоит существенно меньше, чем Huawei Mate 30 Pro.
iXBT.com вчера в 23:14
Футбол

Нобоа ответил тем, кто называет «Сочи» фарм-клубом «Зенита»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал частотное мнение о том, что «Сочи» — это фарм-клуб «Зенита».
Нева Спорт 03:03
Хоккей

Пойманный на кокаине хоккеист Кузнецов сравнил Овечкина с Иисусом

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал о своем отношении к достижениям капитана команды Александра Овечкина, который через несколько сезонов может побить исторический рекорд по количеству заброшенных шайб в НХЛ.
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Культура

Скончался известный уральский писатель Игорь Сахновский

В возрасте 61 года скончался известный уральский писатель Игорь Сахновский.
Европейско-Азиатские новости 05:10
Футбол

Дзагоев выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч против ростовского СКА

18 ноября московский ЦСКА сыграет в товарищеском матче против ростовского СКА.
Sport24.ru 03:52
Фигурное катание

Медведева хочет жить в Канаде до конца своей карьеры

Напомним, что 20-летняя Медведева не сумела пробиться в финал Гран-при по фигурному катанию.
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Политика

Андрей Орлов открыто заявил о финансировании ВСУ

Российский поэт Андрей Орлов признался в финансировании армии ВСУ и в одобрительном отношении к журналисту Аркадию Бабченко, который сначала сбежал из России, а позже — с Украины.
Народные новости вчера в 23:04
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Профиль 16 ноября в 03:02
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 16 ноября в 05:29
Политика

Киев заявил о поиске компромисса с Германией по «Северному потоку – 2»

Украина работает над тем, чтобы найти компромисс с Германией по поводу «Северного потока – 2», заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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Сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой сломал руку из-за приступа гнева

В семье Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой произошел неприятный инцидент. Общий сын знаменитостей Елисей сломал руку из-за приступа гнева.
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Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
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Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Сербией

17 ноября в Белграде (Сербия) на стадионе «Црвена Звезда» в группе B между национальными сборными Сербии и Украины был разыгран матч 10-го заключительного тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020.
REGNUM вчера в 11:02
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Названа дата появления нового Range Rover

Первыми на рынок выйдут модели с установками, работающими по принципу "мягкий" и подключаемый гибрид, а вслед за ними в 2022 году появится и полностью электрический Range Rover.
Авторамблер 15 ноября в 05:38
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