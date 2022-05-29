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Европа не успеет до зимы заместить потребности газа — эксперт

Европейские страны в 2022–2023 годах не смогут прожить без поставок газа из России.
REGNUM
«2022 год и зиму 2023 года без российского газа Европа точно не проживет: так быстро заместить потребности с помощью СПГ не получится (даже если не учитывать, что в мире "свободного" СПГ не так и много)», — сообщил Колобанов.
ФАН
Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU.
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что страны Евросоюза смогут отказаться от российского газа в течение двух лет.
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