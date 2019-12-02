Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЕвропа обвалила цены на российский газ до минимума

Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет. Это следует из комментария к отчету «Газпрома» по МСФО. В третьем квартале средняя цена за тысячу кубометров с учетом акциза и таможенных пошлин составила 169,8 доллара.
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Европа обвалила цены на российский газ до минимума

Lenta.ru02 декабря в 12:55

Газовый дефолт: «Национальному достоянию» пророчат крах в 2021-м

Свободная Прессавчера в 11:16

Европа обрушила доходы «Газпрома» и загнала поставщиков СПГ из США в убытки

Евразия Daily03 декабря в 10:30

Вплоть до банкротства? «Газпрому» в Европе может не поздоровиться

Новые Известия03 декабря в 14:26

За шесть лет газовый экспорт РФ вырос на треть

Нефтегазовая вертикаль03 декабря в 10:29
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Политика

Возможность визита Лаврова в США прорабатывается, заявили в МИД РФ

В МИД РФ заявили, что возможность визита министра иностранных дел Сергея Лаврова прорабатывается. Об этом сообщает РИА «Новости».
Парламентская газета 03:49
Политика

Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
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Общество

Медведев рассказал о росте реальных доходов россиян в 2019 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отвечая на вопросы в встречи с представителями телеканалов, рассказал о перспективах роста благосостояния россиян.
Газета.Ru 04:16
Транспорт

Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы

Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
РИА Новости вчера в 22:15
Политика

СБУ открестилась от обысков у партии Медведчука

Ранее народный депутат от «Оппоплатформы» Александр Колтунович заявил, что сотрудники спецслужбы нагрянули в здание, где располагаются общественные приемные пятерых парламентариев от ОПЗЖ, в том числе Медведчука.
Украина.ру вчера в 10:36
Политика

На Украине отпустили задержанного члена партии «Единая Россия»

Задержанный в Херсонской области член севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый вышел на свободу, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
РИА Новости 03:13
Политика

Лукашенко отверг возможность присоединения Белоруссии к России

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается входить в состав другого государства, в том числе «братской России».
RT на русском 03:40
Общество

Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах

По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
РБК 03:40
Фигурное катание

Фигуристка Медведева резко ответила на вопрос фаната в Instagram

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева резко отреагировала на вопрос одного из пользователей в социальных сетях.
RT на русском 03:31
Шоу-бизнес

Певцов обвинил «Вечерний Ургант» в цензуре

Ранее 5 декабря стало известно, что телеведущий Иван Ургант высмеял слова Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель.
Lenta.ru 04:15
Политика

Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 08:41
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Общество

В России предложили наказывать СМИ за давление на судей

Судьи намерены защитить себя от «тенденциозных публикаций» в средствах массовой информации и предлагают ввести ответственность для прессы за давление на суд.
REGNUM 03:50
Хоккей

Овечкин применил паяльную лампу во время матча НХЛ

Российская газета 01:02
Политика

Немецкое СМИ назвало нового главного противника НАТО

Немецкое издание Die Welt поделилось опасениями касательно будущего НАТО, называя не Россию, а Китай главным противником Североатлантического альянса.
РИА Новости вчера в 22:35
Наука

Похоже, раковые клетки не переносят микрогравитации

Машины и Механизмы 03 декабря в 06:06
Общество

В Госдуме опровергли данные о подорожании ОСАГО

Тарифы на ОСАГО в России не вырастут на 30%, возможна индексация на уровень инфляции.
RT на русском 03:17
Экономика

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
РБК вчера в 08:16
Происшествия

Суд отказался восстанавливать на службе полицейского по делу Голунова

Мосгорсуд отказался восстанавливать на службе бывшего полицейского и оперативника Максима Уметбаева, которого уволили после дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 03:48
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
ТАСС вчера в 16:27
Кино

Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли

РИА Новости вчера в 04:07
Армия и оружие

Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
КП - Донецк вчера в 09:38
Политика

«Интерфакс»: убитый в Берлине чеченец участвовал в терактах

В мае и августе 2003 года Хангошвили якобы участвовал в серии нападений на колонны федеральных сил на дороге между населенными пунктами Алхасты и Галашки в Ингушетии.
Snob.ru 01:06
Здоровье

Препарат от диабета может содержать опасные канцерогены

Популярное в ЕС лекарство, которое применяется при сахарном диабете, может содержать опасные химические вещества, способные нанести вред здоровью.
Волгоградская правда вчера в 21:17
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев выйти на Майдан

Газета.Ru вчера в 19:35
Футбол

Комитет Госдумы рекомендовал законопроект о продаже пива на стадионах

Комитет Государственной думы по спорту на сегодняшнем заседании принял решение рекомендовать законопроект о продаже пива на стадионах, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Чемпионат 04:21
Кино

Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Культуромания вчера в 09:06
Происшествия

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Вести.Ru 03:53
Политика

В Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО

Украина вступит в НАТО после того, как в стране будет открыт рынок земли, заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru вчера в 23:20
Авто

McLaren представит новый гибридный суперкар

Генеральный директор McLaren Майк Флевитт сообщил о том, что весной следующего года будет представлена платформа следующего поколения, на которой будут построены все гибридные модели компании.
CarsWeek.ru 02:56
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