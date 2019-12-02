Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЕвропа обвалила цены на российский газ до минимума

Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет. Это следует из комментария к отчету «Газпрома» по МСФО. В третьем квартале средняя цена за тысячу кубометров с учетом акциза и таможенных пошлин составила 169,8 доллара.
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Европа обвалила цены на российский газ до минимума

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