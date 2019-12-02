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Lenta.ruЕвропа обвалила цены на российский газ до минимума
Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет. Это следует из комментария к отчету «Газпрома» по МСФО. В третьем квартале средняя цена за тысячу кубометров с учетом акциза и таможенных пошлин составила 169,8 доллара.
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Европа обрушила доходы «Газпрома» и загнала поставщиков СПГ из США в убытки
Евразия Daily03 декабря в 10:30
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