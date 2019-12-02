Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЕвропа обвалила цены на российский газ до минимума

Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет. Это следует из комментария к отчету «Газпрома» по МСФО. В третьем квартале средняя цена за тысячу кубометров с учетом акциза и таможенных пошлин составила 169,8 доллара.
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Европа обвалила цены на российский газ до минимума

Lenta.ru02 декабря в 12:55

Газовый дефолт: «Национальному достоянию» пророчат крах в 2021-м

Свободная Прессавчера в 11:16

Европа обрушила доходы «Газпрома» и загнала поставщиков СПГ из США в убытки

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Вплоть до банкротства? «Газпрому» в Европе может не поздоровиться

Новые Известия03 декабря в 14:26

За шесть лет газовый экспорт РФ вырос на треть

Нефтегазовая вертикаль03 декабря в 10:29
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22 сейва Самсонова помогли «Вашингтону» обыграть «Лос-Анджелес»

Победе «столичных» поспособствовали 22 сейва голкипера Ильи Самсонова.
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Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»

"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
ТАСС 03 декабря в 06:46
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В Китае признали россиян воинственным народом

Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам.
Газета.Ru вчера в 21:59
Политика

Москва ответит на высылку российских дипломатов из Германии

Как сообщили в МИД ФРГ, это стало реакцией на нежелание российских властей участвовать в расследовании убийства уроженца Грузии в Берлине 23 августа этого года.
DP.RU вчера в 07:06
Политика

В Совфеде прокомментировали слова президента Польши о России и НАТО

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что слова президента Польши Анджея Дуды отражают позицию США по отношению к России.
РИА Новости вчера в 15:25
Политика

СБУ рассказала о задержании члена «Единой России»

В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
РИА Новости вчера в 15:33
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Российская гимнастка сорвалась с высоты на соревнованиях в Риге

На Международных соревнованиях в Риге российская воздушная гимнастка Евгения Асонова сорвалась с высоты около 7-8 метров при выступлении на «воздушном полотне».
Взгляд.ру вчера в 09:12
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Уфолог нашел на Марсе крошечную форму жизни

SterlitamakTime.ru вчера в 04:54
Происшествия

В Челябинске женщина на иномарке сбила двух пешеходов

Водитель автомобиля Nissan в четверг в Челябинске сбила двух пешеходов на тротуаре, они госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
РИА Новости 01:08
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус 03 декабря в 13:11
Общество

Производители стиральных порошков ответили на обвинение ФАС

Ранее, 4 декабря, ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.
Известия вчера в 22:22
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Происшествия

В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме

Девять выходцев из СНГ арестованы по решению Мещанского райсуда Москвы. Они подозреваются в причастности к терроризму.
Вести.Ru 00:33
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на нефтестанции в Татарстане

В результате крупного пожара на нефтеперекачивающей станции в Татарстане погибли два человека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 15:40
Транспорт

В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на площадках спецтехники

На некоторых участках центра Москвы ввели новый штраф за нелегальную парковку на площадке спецтехники и на газоне.
РБК вчера в 23:34
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Шоу-бизнес

Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру

Lenta.ru 00:36
Общество

Россиянам разрешили посещать бассейн без справок

Инициатором нововведения стал Роспотребнадзор, который доказал, что взрослому человеку необязательно предоставлять справку.
ТК Звезда 03 декабря в 23:49
Общество

Для студента ВШЭ Егора Жукова обвинение запросило четыре года колонии

BFM.ru вчера в 09:15
Общество

В США арестовали двух россиян за попытку обойти санкции

В американском штате Джорджия двум россиянам Олегу Никитину и Антону Черемухину предъявлены обвинения в попытке обойти введенные в отношении России санкции.
Свободная Пресса 03 декабря в 11:52
Футбол

«Буду пугать бизнесменов»: звезда «Что? Где? Когда?» Максим Поташёв дал откровенное интервью Е1.RU

Максим Поташёв прибыл в Екатеринбург, чтобы выступить с лекцией о бизнесе.
Екатеринбург Онлайн вчера в 00:08
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК вчера в 05:31
Происшествия

При пожаре в колледже Одессы пропали 10 человек

Известия вчера в 11:53
Происшествия

При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей

РИА Новости вчера в 07:35
Гаджеты

Флагманы Honor V30 5G и V30 Pro 5G поступили в продажу

Флагманские смартфоны Honor V30 5G и V30 Pro 5G были официально анонсированы двадцать шестого ноября, а сегодня устройства начали продаваться в Китае.
Planet Today 01:17
Происшествия

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

ТАСС вчера в 23:27
Гаджеты

Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах

До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Коммерсантъ 03 декабря в 22:55
Авто

Для водителей в России вводят новые штрафы с 1 января

С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Автоновости дня 03 декабря в 03:31
Общество

В России предложили отменить запрет на торговлю сигаретами у школ

Запрет на торговлю сигаретами в радиусе 100 метров от образовательных учреждений требует пересмотра, заявили ассоциации, объединяющие участников сетевой и несетевой розничной торговли, в письме вице-премьеру РФ Алексею Гордееву.
REGNUM вчера в 22:12
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери

В своем Instagram-аккаунте Филипп решил показать, как Алла-Виктория рассматривала все, что ей вручили на 8-летие многочисленные гости.
Летидор вчера в 02:00
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