РИА НовостиЕвропа ошиблась в расчетах и сделала «Газпром» акулой рынкаКотировки примерно на том же уровне, если судить по фьючерсным контрактам, рынок закладывает на весь первый квартал, то есть почти на весь период отопительного сезона в Европе.РИА НовостиЦены на газ в Европе по-прежнему колеблются в районе отметки в тысячу долларов за тысячу кубометров.РИА НовостиЕвропа сама сделала «Газпром» «акулой рынка» из-за ошибок в расчетах.Banki LoansВ октябре и ноябре "Газпром" резко снизил объем месячного бронирования и, соответственно, прокачку по польскому маршруту газопроводу "Ямал-Европа".РИА НовостиЧитать далееСвернутьNewInformNewInformНародные новостиiReactorФАНЭкономика сегодняГЛАС.RUПодробнее о событии«Газпром» стал «акулой рынка» благодаря просчетам ЕвропыЭкономика сегодня06:34Европа ошиблась в расчетах и сделала «Газпром» акулой рынкаРИА Новости00:00Самое цитируемое«РИА Новости»: Европа ошиблась в расчетах и сделала «Газпром» акулой рынкаГЛАС.RU05:23Европа сама сделала «Газпром» «акулой рынка» из-за ошибок в расчетахBanki Loans04:53РИА Новости: Европа просчиталась и сделала «Газпром» акулой рынкаЮжный Федеральный04:16Обозреватель Собко назвал факторы роста газовых цен в ЕвропеФАН03:13Энергетический кризис сделал «Газпром» акулой европейского рынкаFBM.ru04:58Показать ещёОценить132Поделиться