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Европа ошиблась в расчетах и сделала «Газпром» акулой рынка

Котировки примерно на том же уровне, если судить по фьючерсным контрактам, рынок закладывает на весь первый квартал, то есть почти на весь период отопительного сезона в Европе.
РИА Новости
Цены на газ в Европе по-прежнему колеблются в районе отметки в тысячу долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости
Европа сама сделала «Газпром» «акулой рынка» из-за ошибок в расчетах.
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В октябре и ноябре "Газпром" резко снизил объем месячного бронирования и, соответственно, прокачку по польскому маршруту газопроводу "Ямал-Европа".
РИА Новости

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«Газпром» стал «акулой рынка» благодаря просчетам Европы
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Европа ошиблась в расчетах и сделала «Газпром» акулой рынка
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