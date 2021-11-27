РИА НовостиЕвропа ошиблась в расчетах и сделала «Газпром» акулой рынкаЦены на газ в Европе по-прежнему колеблются в районе отметки в тысячу долларов за тысячу кубометров.РИА НовостиВ октябре и ноябре "Газпром" резко снизил объем месячного бронирования и, соответственно, прокачку по польскому маршруту газопроводу "Ямал-Европа".РИА НовостиДля того, чтобы преодолеть энергетическую зависимость от России, Европа изменила свою политику.Banki LoansКотировки примерно на том же уровне, если судить по фьючерсным контрактам, рынок закладывает на весь первый квартал, то есть почти на весь период отопительного сезона в Европе.РИА НовостиЧитать далееСвернутьФАНФАНГЛАС.RUПодробнее о событии«РИА Новости»: Европа ошиблась в расчетах и сделала «Газпром» акулой рынкаГЛАС.RU05:23Европа ошиблась в расчетах и сделала «Газпром» акулой рынкаРИА Новости00:00Самое цитируемоеЭнергетический кризис сделал «Газпром» акулой европейского рынкаFBM.ru04:58Европа сама сделала «Газпром» «акулой рынка» из-за ошибок в расчетахBanki Loans04:53РИА Новости: Европа просчиталась и сделала «Газпром» акулой рынкаЮжный Федеральный04:16Обозреватель Собко назвал факторы роста газовых цен в ЕвропеФАН03:13Показать ещёОценить44Поделиться