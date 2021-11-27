Будьте в Плюсе

Европа ошиблась в расчетах и сделала «Газпром» акулой рынка

Цены на газ в Европе по-прежнему колеблются в районе отметки в тысячу долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости
В октябре и ноябре "Газпром" резко снизил объем месячного бронирования и, соответственно, прокачку по польскому маршруту газопроводу "Ямал-Европа".
РИА Новости
Для того, чтобы преодолеть энергетическую зависимость от России, Европа изменила свою политику.
Banki Loans
Котировки примерно на том же уровне, если судить по фьючерсным контрактам, рынок закладывает на весь первый квартал, то есть почти на весь период отопительного сезона в Европе.
РИА Новости

Подробнее о событии

«РИА Новости»: Европа ошиблась в расчетах и сделала «Газпром» акулой рынка
ГЛАС.RU05:23
Европа ошиблась в расчетах и сделала «Газпром» акулой рынка
РИА Новости00:00
Самое цитируемое
Энергетический кризис сделал «Газпром» акулой европейского рынка
FBM.ru04:58
Европа сама сделала «Газпром» «акулой рынка» из-за ошибок в расчетах
Banki Loans04:53
РИА Новости: Европа просчиталась и сделала «Газпром» акулой рынка
Южный Федеральный04:16
Обозреватель Собко назвал факторы роста газовых цен в Европе
ФАН03:13

Интересное

Экс-мэра Прокопьевска Старченко исключили из «Единой России» за банкет во время траура

Мэра кузбасского Прокопьевска Вячеслава Старченко и спикера горсовета Наталью Бурдину исключили из партии "Единая Россия" из-за проведения банкета во время траура по погибшим на шахте "Листвяжная".
РИА Новости05:19

Нарышкин заявил о желании США подтолкнуть Украину к войне в Донбассе

27 ноября президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией с присутствием войск России близ Украины и, «вероятно», переговорит с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.
РБК05:07