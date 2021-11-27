На 92-м году жизни в своем доме в Роксбери скончался американский композитор, поэт и драматург, автор многих бродвейских мюзиклов Стивен Сондхайм, сообщает газета The New York Times, ссылаясь на его адвоката.
Литий-ионные аккумуляторы из переработанных материалов могут прослужить дольше новых Согласно недавнему исследованию, которое провели специалисты Вустерского политехнического института в Массачусетсе, литий-ионные аккумуляторы с электродами из переработанных материалов могут по объёму превзойти аккумуляторные батареи из добываемого сырья.
Как говорит специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики профессор, доктор медицинских наук Игорь Гундаров, в ковид-госпиталях действительно творятся страшные вещи, о которых рассказали накануне медики в открытом письме, передает solenka.info.