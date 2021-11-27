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Европа ошиблась в расчетах и сделала «Газпром» акулой рынка

Обозреватель РИА Новости Александр Собко рассказал о факторах, способствующих высокой стоимости голубого топлива.
ФАН
Цены на газ в Европе по-прежнему колеблются в районе отметки в тысячу долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости
Европа сама сделала «Газпром» «акулой рынка» из-за ошибок в расчетах.
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В последние месяцы российский газовый гигант последовательно снижал объемы суммарного бронирования транзитных мощностей по двум "чужим" маршрутам: украинскому и польскому.
РИА Новости

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«Газпром» стал «акулой рынка» благодаря просчетам Европы
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Европа ошиблась в расчетах и сделала «Газпром» акулой рынка
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