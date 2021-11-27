Россия перебросила к украинской границе 17 истребителей-бомбардировщиков Су-34

На фоне напряжённости в Донбассе, стало известно о том, что Россия разместила всего лишь в 150 километрах от украинской границы 17 истребителей-бомбардировщиков Су-34.