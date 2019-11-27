В январе 2020 года планируется запуск газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Его появление ослабит позиции «Газпрома» в Балтийском регионе. По информации Reuters, Финляндия собирается диверсифицировать поставки газа из России с помощью Balticconnector.

Общество В Минпросвещения одобрили измененные стандарты образования Совет при Минпросвещения одобрил проекты федеральных образовательных стандартов начального и основного общего образования, передает корреспондент РБК.

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