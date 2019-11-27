Энергетика
News.ruЕвропа ослабит позиции «Газпрома» на Балтике
В январе 2020 года планируется запуск газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Его появление ослабит позиции «Газпрома» в Балтийском регионе. По информации Reuters, Финляндия собирается диверсифицировать поставки газа из России с помощью Balticconnector.
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Эксперт объяснил, чем для Финляндии обернется отказ от газа из РФ в пользу СПГ
Народные новостивчера в 10:20
Balticconnector вместо средства шантажа России станет газовым разорением Финляндии
Экономика сегоднявчера в 08:56
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:25, Ашберн
Общество
Матвиенко поддержала инициативу сделать 31 декабря выходным
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает инициативу сделать 31 декабря выходным днем.
Общество
В Минпросвещения одобрили измененные стандарты образования
Совет при Минпросвещения одобрил проекты федеральных образовательных стандартов начального и основного общего образования, передает корреспондент РБК.
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Спорт
МИД России выступил против политизации спорта
Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, уже давно под любыми предлогами Россию пытаются выдавить из настоящего мирового спорта, передает "ТВ Центр".
Общество
Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Армия и оружие
Появилось видео испытаний F-16 против С-400 в Турции
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили во время «Черной пятницы»
Политика
Медведчук объяснил, почему Украина останется без транзита газа
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что для Украины «крайне высок» риск остаться с 1 января 2020 года без транзита российского газа, так как до 13 декабря новый контракт подписать не смогут.
Космос
Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Политика
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС
Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Общество
«Роскосмос» объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА
Зарплата гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из НАСА Джеймса Брайденстайна, за счет доплат за доступ к секретной информации, объяснил в четверг руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.
Политика
Опрос показал отношение жителей Белоруссии к России
В ходе масштабного опроса более 57% респондентов заявили что считают наиболее подходящими "союзнические" отношения с Россией, 31,8% — "партнерские"; 10,2% — "нейтральные".
Общество
Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов
Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Политика
Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому
Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
Политика
Карасин исключил возобновление авиасообщения с Грузией до конца года
Восстановления авиасообщения между Россией и Грузией не стоит ждать до конца 2019 года, сообщил член Совета Федерации Григорий Карасин.
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ
Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
Общество
Суд в Швеции отказал Газпрому по апелляции в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию российской компании «Газпром» на решение Стокгольмского арбитража в споре с украинским концерном «Нафтогаз» по поставкам газа на Украину.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Армия и оружие
Минобороны провело учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
С полигона Капустин Яр в Астраханской области провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Политика
МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу
Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.
Общество
В «Роскосмосе» рассказали о коррупционных схемах в госкорпорации
На некоторых предприятиях «Роскосмоса» десятилетиями существовали схемы для вывода денег, заявил руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артём Мельников.
Наука
Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами
Происшествия
Бывшего главу Энгельсского района приговорили к 2,5 годам колонии
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Кино