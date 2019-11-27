Энергетика

News.ruNews.ruЕвропа ослабит позиции «Газпрома» на Балтике

В январе 2020 года планируется запуск газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Его появление ослабит позиции «Газпрома» в Балтийском регионе. По информации Reuters, Финляндия собирается диверсифицировать поставки газа из России с помощью Balticconnector.
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В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике

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Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Что происходит 01:28
Политика

Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС

Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
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«Роскосмос» объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА

Зарплата гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из НАСА Джеймса Брайденстайна, за счет доплат за доступ к секретной информации, объяснил в четверг руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.
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Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".
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Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
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Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
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Карасин исключил возобновление авиасообщения с Грузией до конца года

Восстановления авиасообщения между Россией и Грузией не стоит ждать до конца 2019 года, сообщил член Совета Федерации Григорий Карасин.
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Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
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Суд в Швеции отказал Газпрому по апелляции в споре с «Нафтогазом»

Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию российской компании «Газпром» на решение Стокгольмского арбитража в споре с украинским концерном «Нафтогаз» по поставкам газа на Украину.
REGNUM вчера в 06:12
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Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

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Минобороны провело учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»

С полигона Капустин Яр в Астраханской области провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».
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Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
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МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.
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В «Роскосмосе» рассказали о коррупционных схемах в госкорпорации

На некоторых предприятиях «Роскосмоса» десятилетиями существовали схемы для вывода денег, заявил руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артём Мельников.
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Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами

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Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
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