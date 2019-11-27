Энергетика

News.ruNews.ruЕвропа ослабит позиции «Газпрома» на Балтике

В январе 2020 года планируется запуск газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Его появление ослабит позиции «Газпрома» в Балтийском регионе. По информации Reuters, Финляндия собирается диверсифицировать поставки газа из России с помощью Balticconnector.
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В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике

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Президент США Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
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Предложение Минфина внедрить в России гарантированный пенсионный план (ГПП) вызвало многочисленные замечания со стороны властей и бизнеса.
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Ранее 25 ноября энергетическая компания «Нафтогаз Украины» настояла на заключении с «Газпромом» нового контракта по транзиту топлива, который бы отвечал европейским стандартам.
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Россиян ждут двухдневные рабочие недели

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
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Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

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СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам

В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
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