Энергетика
News.ruЕвропа ослабит позиции «Газпрома» на Балтике
В январе 2020 года планируется запуск газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Его появление ослабит позиции «Газпрома» в Балтийском регионе. По информации Reuters, Финляндия собирается диверсифицировать поставки газа из России с помощью Balticconnector.
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Balticconnector вместо средства шантажа России станет газовым разорением Финляндии
Экономика сегодня08:56
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:46, Ашберн
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Предложение Минфина внедрить в России гарантированный пенсионный план (ГПП) вызвало многочисленные замечания со стороны властей и бизнеса.
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Шнурова пригласили в Волгодонск увидеть современных сварщиков
Энергетика
Министр энергетики Украины заявил о важности контракта с «Газпромом»
Ранее 25 ноября энергетическая компания «Нафтогаз Украины» настояла на заключении с «Газпромом» нового контракта по транзиту топлива, который бы отвечал европейским стандартам.
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Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
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