Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЕвропа отказалась открыть границы для россиян с 1 июля

Россия не попала в список стран, для которых с 1 июля Европейский Союз открывает границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одного из государство Евросоюза в Брюсселе. Такое положение дел связано с распространением коронавируса в РФ, отметил собеседник агентства.
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с чего всё началось

Источник: Евросоюз не откроет 1 июля границы для приезжающих из России

Евросоюз не сможет включить Россию в список стран, для которых 1 июля откроются границы сообщества. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу в Брюсселе источник в делегации одного из государств ЕС, объяснив такую позицию ситуацией с коронавирусом в РФ.
ТАСС02:25

Подробнее о событии

СМИ узнали о планах Евросоюза не открывать границы для россиян с 1 июля

РБК04:47

Евросоюз отказался открыть границы для россиян 1 июля

Комсомольская правда05:09

Евросоюз пока не готов к открытию границ для россиян

Вести.Ru04:50

Европа отказалась открыть границы для россиян с 1 июля

Газета.Ru06:20

Европа отказалась открывать границы для россиян

Lenta.ru02:47

Источник: Евросоюз не откроет 1 июля границы для приезжающих из России

ТАСС02:25

Европа не откроется для России с 1 июля

Экспресс газета03:03
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REGNUM 05:50
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Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге

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Политика

В России обнаружили ошибку в бюллетене о поправках в Конституции

Российские филологи обратили внимание общественности на то, что в бюллетене о поправках, слово «Конституция» стоит не в том падеже.
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Общество

Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции

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RT на русском 05:23
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Здоровье

В Петербурге уточнен порядок оказания плановой медицинской помощи

С 25 июня в Петербурге возобновили оказание плановой медицинской помощи в стационарах, передает Рiter.tv.
Что происходит 07:09
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Политика

Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 07:06
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Общество

На Аляске предложили снести памятник правителю русских поселений

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Происшествия

От ударов молний в Индии за два дня погибли свыше 100 человек

Нью-Дели, 26 июня 2020, 09:34 — REGNUM За прошедшие два дня в Индии на территории штатов Бихар и Уттар-Прадеш от ударов молний погибли 110 человек.
REGNUM 02:34
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Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
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Общество

В Китае намерены отказаться от доллара

Страна хочет отключиться от глобальной системы расчетов SWIFT и "интернационализировать юань". В Китае намерены отказаться от доллара.
Piter.tv 06:28
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Здоровье

Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла

Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости 03:41
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Артур пройдет медосмотр в «Ювентусе» в выходные

Отмечается, что Артур войдет в состав на матч против «Сельты» и улетит в Турин после него, чтобы пройти медосмотр в воскресенье.
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Цифровая любовь: названы лучшие приложения для онлайн-знакомств

С точки зрения информационной безопасности на iOS признаны лучшими «Мамба», «Знакомства Mail.Ru», «ДругВокруг», Tinder и другие.
Newsler.ru 06:15
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Общество

Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
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Авто

Минивэн GAC GN8 появился у российских дилеров

Не дождавшись премьеры и официального старта продаж, российские дилеры GAC выставили новые минивэны GAC GN8 в своих шоурумах.
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Шойгу заявил, что армия России получит пять новых полигонов

На территории страны формируется пять новых полигонов — два в Западном военном округе (ЗВО), еще три — в Воздушно-десантных войсках (ВДВ), заявил глава Минобороны России.
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Общество

Серебренникова признали виновным в хищениях

Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
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В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

REGNUM 04:52
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Общество

СМИ: Бари Алибасова отправили в психиатрическую клинику

Продюсера Бари Алибасова отправили в психиатрическую клинику. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Кино

Вышел трейлер драмы с Деппом и Паттинсоном «В ожидании варваров»

На YouTube опубликован трейлер американо-итальянской фантастической драмы колумбийского режиссера, обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского МКФ Сиро Герры "В ожидании варваров" (Waiting For The Barbarians).
Российская газета вчера в 07:03
Энергетика

Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

Российская нефть Urals в Европе торгуется с рекордной премией к североморской Brent в $2,35 за баррель.
Известия 06:16
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Общество

Минздрав сравнил продолжительность жизни мужчин и женщин в России

Обратил внимание глава Минздрава и на то, что существенный вклад в увеличение продолжительности жизни внесли изменения показателей младенческой смертности, которые за прошлый год снизились на 3,9%. Напомним, ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что за минувшие сутки число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России возросло на 6800.
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Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
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Политика

Украина обратилась к НАТО и ЕС за помощью из-за наводнений в стране

"Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 20:39
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Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
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Происшествия

Появилось видео инцидента с солдатом перед парадом Победы

Видео, на котором запечатлено, как солдат срочной службы разбивает стёкла машины ФСО на Красной площади в столице, появилось в Сети.
News.ru вчера в 18:07
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Политика

Путин пригласил Лукашенко в Россию 30 июня

Газета.Ru 24 июня в 14:24
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
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Общество

Собчак прилетела на суд над захватившим монастырь опальным священником

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