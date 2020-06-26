Коронавирус
Газета.RuЕвропа отказалась открыть границы для россиян с 1 июля
Россия не попала в список стран, для которых с 1 июля Европейский Союз открывает границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одного из государство Евросоюза в Брюсселе. Такое положение дел связано с распространением коронавируса в РФ, отметил собеседник агентства.
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с чего всё началось
Евросоюз не сможет включить Россию в список стран, для которых 1 июля откроются границы сообщества. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу в Брюсселе источник в делегации одного из государств ЕС, объяснив такую позицию ситуацией с коронавирусом в РФ.ТАСС02:25
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