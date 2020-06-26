Коронавирус
Lenta.ruЕвропа отказалась открывать границы для россиян
Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля. Об этом ТАСС сообщил в Брюсселе источник в делегации одного из государств ЕС. По информации собеседника агентства, такое решение связано с эпидемиологической ситуацией в России.
Читать в источнике
Оценить834
с чего всё началось
Евросоюз не сможет включить Россию в список стран, для которых 1 июля откроются границы сообщества. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу в Брюсселе источник в делегации одного из государств ЕС, объяснив такую позицию ситуацией с коронавирусом в РФ.ТАСС02:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 04:51, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Общество
Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:40
Армия и оружие
Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать
Неожиданный маневр российских военнослужащих со средствами противовоздушной обороны в Сирии привел в замешательство турецких военнослужащих и протурецких боевиков.
Вечерний курьер 01:59
Происшествия
В Воронеже нашли тело призывника: опекун уверена, что его убили контрактники
Опекун Дмитрия Ирина Самедова уверена, что молодого человека убили двое контрактников. Об этом Самедова сообщила в Instagram.
Sota.vision 03:59
Игры
Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Газета.Ru вчера в 22:50
Технологии
В России зарегистрировали более 50 тест-систем для выявления коронавируса и антител
Отечественные препараты Наличие отечественных препаратов от коронавируса и вакцины позволят сделать инфекцию "управляемой", сказал Мурашко.
ТАСС 04:50
Авто
В России подешевели автомобили с пробегом
Автоновости дня вчера в 05:30
Авто
Назвали самые дешевые и самые дорогие в обслуживании автомобили
Аналитики Autospot провели исследование, сравнив среднюю стоимость планового технического обслуживания самых продаваемых через интернет легковых транспортных средств в Москве и Санкт-Петербурге.
SpeedMe 03:06
Общество
Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России
Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:16
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
Политика
Захарова: украинскую ноту протеста из-за парада в Крыму вернут в Киев
Как уточнила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москву официальная нота Киева с протестом в связи с организацией в Крыму парада Победы 24 июня пока не поступала.
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Политика
Гаагская спецпрокуратура отменила визит президента Косово в США
Гаагская спецпрокуратура отменила визит президента Косово в США Инициатива США по организации в конце недели встречи лидеров Сербии и Косово с целью нормализации отношений между ними провалилась.
Коммерсантъ вчера в 12:39
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
Политика
Главный экономист ВЭБа призвал вернуть Росстату независимость
Переход Росстата под руководство Минэкономразвития в 2009 году стоил должности Владимиру Соколину, который возглавлял Росстат в течение 11 лет.
РБК 00:30
Шоу-бизнес
Асмус назвала причины развода с Харламовым и опровергла участие в шоу
Актриса Кристина Асмус опровергла слухи об участии в YouTube-шоу Александра Гудкова и Владимира Маркони "Comment Out", заданием которого якобы была публикация поста о разводе с Гариком Харламовым.
Газета.Ru 03:58
Общество
Данные россиян хотят обрабатывать без их письменного согласия
Минэкономики РФ предложило внести в законопроект о «регуляторных песочницах» уточнение в закон «О персональных данных».
URA.Ru вчера в 21:13
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
iReactor вчера в 08:15
Шоу-бизнес
Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна и Брухуновой
Shraibikus News вчера в 11:31
Политика
Особое мнение: Виктор Шендерович
На грустной ноте сегодня заканчивается "Особое мнение" Виктора Шендеровича.
Эхо Москвы вчера в 13:16
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали титул в 1990 году.
Коммерсантъ вчера в 17:14
Политика
Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил
Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Газета.Ru 00:24
Политика
Нидерланды расследуют незакрытие неба в зоне крушения МН-17
Власти Нидерландов решили расследовать, почему Киев не закрыл воздушное пространство над зоной военного конфликта на востоке Украины, где произошло крушение рейса МН-17, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Баудевейна ван Эйка.
Газета.Ru 23 июня в 09:25
Армия и оружие
Индия и Китай вновь развернули войска на границе
Наша версия 04:04
Общество
В Санкт-Петербурге с 28 июня смягчат ограничения по коронавирусу
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ослабил ограничительные меры по коронавирусу, сообщается на сайте администрации города.
Коммерсантъ вчера в 14:12
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05