Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЕвропа отказалась открывать границы для россиян

Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля. Об этом ТАСС сообщил в Брюсселе источник в делегации одного из государств ЕС. По информации собеседника агентства, такое решение связано с эпидемиологической ситуацией в России.
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с чего всё началось

Источник: Евросоюз не откроет 1 июля границы для приезжающих из России

Евросоюз не сможет включить Россию в список стран, для которых 1 июля откроются границы сообщества. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу в Брюсселе источник в делегации одного из государств ЕС, объяснив такую позицию ситуацией с коронавирусом в РФ.
ТАСС02:25

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Источник: Евросоюз не откроет 1 июля границы для приезжающих из России

ТАСС02:25

ЕС решил не открывать границы для россиян с 1 июля

Взгляд.ру03:05

В ЕС объяснили, почему для приезжающих из РФ не откроют границы 1 июля

News.ru02:50

Европа отказалась открывать границы для россиян

Lenta.ru02:47

Источник: ЕС не откроет границы для россиян 1 июля

Газета.Ru02:43

ЕС не откроет с 1 июля границы для приезжающих из России

РЕН ТВ02:27

ЕС откроет границу для граждан России после улучшения эпидситуации

REGNUM03:19
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Политика

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В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

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Неожиданный маневр российских военнослужащих со средствами противовоздушной обороны в Сирии привел в замешательство турецких военнослужащих и протурецких боевиков.
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Игры

Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Газета.Ru вчера в 22:50
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РИА Новости 04:16
Политика

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Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
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Политика

Захарова: украинскую ноту протеста из-за парада в Крыму вернут в Киев

Как уточнила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москву официальная нота Киева с протестом в связи с организацией в Крыму парада Победы 24 июня пока не поступала.
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РИА Новости вчера в 20:33
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Политика

Гаагская спецпрокуратура отменила визит президента Косово в США

Гаагская спецпрокуратура отменила визит президента Косово в США Инициатива США по организации в конце недели встречи лидеров Сербии и Косово с целью нормализации отношений между ними провалилась.
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Главный экономист ВЭБа призвал вернуть Росстату независимость

Переход Росстата под руководство Минэкономразвития в 2009 году стоил должности Владимиру Соколину, который возглавлял Росстат в течение 11 лет.
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Асмус назвала причины развода с Харламовым и опровергла участие в шоу

Актриса Кристина Асмус опровергла слухи об участии в YouTube-шоу Александра Гудкова и Владимира Маркони "Comment Out", заданием которого якобы была публикация поста о разводе с Гариком Харламовым.
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Данные россиян хотят обрабатывать без их письменного согласия

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Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
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Политика

Особое мнение: Виктор Шендерович

На грустной ноте сегодня заканчивается "Особое мнение" Виктора Шендеровича.
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Футбол

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии

«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали титул в 1990 году.
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Политика

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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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