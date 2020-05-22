Энергетика

РамблерРамблерЕвропа отказывается от американского газа

Американский сжиженный природный газ постепенно теряет востребованность в европейских странах, сообщает Bloomberg. Европейцы уже отказались от 40 грузов с поставкой на лето 2020 года.
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Европа отказывается от американского газа

Рамблервчера в 08:41

Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%

Газета.Ruвчера в 12:15

Bloomberg: газодобывающие компании США столкнулись с масштабными отказами от поставок

Коммерсантъвчера в 09:03

США поставили в Литву 155 тыс. кубометров СПГ

REGNUM03:37

Американский газ оказался не нужен Европе

Lenta.ruвчера в 07:12

Покупатели из Европы и Азии отменят 60% поставок СПГ из США на июль

Вести.Ruвчера в 04:02

Покупатели могут отменить до 60% месячных поставок американского СПГ в июле

ПРАЙМвчера в 03:07
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Происшествия

Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы

Полицейские задержали злоумышленника, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:34
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Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов

Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме ироничное стихотворение после жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии.
РИА Новости 08:29
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Происшествия

У офиса Медведчука в Киеве произошёл взрыв

REGNUM 07:52
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Общество

Эпицентр коронавируса переместился в Южную Америку

Эпицентр глобальной пандемии COVID-19 переместился в Южную Америку.
Российская газета 05:41
37
Общество

Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии

Znak.com вчера в 12:20
1,2K
Происшествия

Воронцов стал фигурантом еще одного дела

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин, поводом стало заявление женщины, которая потребовала привлечь к ответственности людей, распространивших в социальных сетях ее интимные фото.
Вести.Ru 09:37
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Игры

Впечатляющие скриншоты демонстрации NVIDIA Marbles в режиме RTX

Старший арт-директор NVIDIA Гавриил Климов (Gavriil Klimov) поделился в своём профиле на ArtStation впечатляющими скриншотами из последней демонстрации технологии RTX от NVIDIA — Marbles.
3DNews вчера в 12:11
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Общество

В Саратовской области коронавирусом заболели за сутки 84 человека

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 22 мая выявлено 84 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 вчера в 02:04
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Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости вчера в 08:57
2,5K
Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
1,5K
Происшествия

Петербуржец до смерти избил мать пятерых детей

В Петербурге мужчина до смерти избил свою гражданскую жену. Сиротами остались пятеро детей, старшему девять лет, младшему два года.
Российская газета 08:07
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Шоу-бизнес

Бабкина рассказала, что врачи давали ей 5-процентный шанс выжить

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина сумела оправиться от двустороннего воспаления легких, хотя ее шансы на выживание равнялись 5%. Об этом сама артистка рассказала на встрече с коллективом своего театра "Русская песня", сообщает Teleprogramma.pro.
Ruposters.ru 08:17
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Культура

Джоан Роулинг назвала место рождения «Гарри Поттера»

Британская писательница Джоан Роулинг на своей странице в Twitter рассказала, где создавала серию книг - историю о волшебнике Гарри Поттере.
Газета.Ru вчера в 16:56
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Общество

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
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Происшествия

Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО

РБК вчера в 15:58
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Энергетика

Путин поручил проработать спецтарифы «Транснефти» и РЖД на срок ОПЕК+

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 июня проработать вопрос установления специальных тарифов на услуги "Транснефти" и РЖД по транспортировке нефти и нефтепродуктов на срок действия соглашения ОПЕК+, говорится в перечне поручений президента по итогам совещания по вопросам развития энергетики.
РИА Новости 05:09
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Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
67
Общество

Работавшую в купальнике медсестру поддержал тульский губернатор

Live24 вчера в 02:59
3K
Политика

Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском 09:02
1K
Общество

Антикоронавирусная вакцина может появиться к концу лета

Как рассказал в субботу директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, безопасная эффективная вакцина может появиться к концу лета.
Вести.Ru 04:59
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Кино

Звезды «Игры престолов» встретятся в новом сериале о Ван Хельсинге

Исполнители роли Тириона Ланнистера и Кхала Дрого в фэнтезийном сериале Игра престолов примут участие в съемках нового фильма о вампирах.
NewInform 21 мая в 23:02
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Армия и оружие

Лукашенко рассказал о подготовке Белоруссии к войне

Президент Белоруссии указал на то, что хотя в стране создаются производства по выпуску ракет, ПВО, бронетехника и стрелковое оружие, продемонстрированные во время парада, тоже не сбрасываются со счетов.
Территория новостей вчера в 04:53
31
Общество

Октябрьский район Волгоградской области сдался коронавирусу

В Николаевском районе выявлено три человека с коронавирусом, в Даниловском, Новониколаевском, Палласовском, Светлоярском и Среднеахтубинском районах – по два новых случая.
Волга-Медиа 08:31
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Экономика

Совфед РФ предложил товарные интервенции в случае роста цен на продукты

Сенаторы обсудили вопрос об использовании возможностей Росрезерва и ввести механизм товарных интервенций в том случае, если повышения розничных продовольственных цен на внутреннем рынке одного или нескольких субъектов РФ за 30 дней вырос на 20%. эти меры предложил Совет Федерации РФ.
ИА Красная Весна 08:08
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Здоровье

Белгородский губернатор рассказал о смерти врача от коронавируса

Напомним, о смерти врача стало известно утром, 23 мая.
Kursk.com 07:31
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Армия и оружие

После заявления США о выходе из ДОН американский бомбардировщик заметили над Охотским морем

Пятый канал вчера в 06:45
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Общество

В московском зоопарке умер аллигатор, якобы принадлежавший Гитлеру

В московском зоопарке скончался миссисипский аллигатор Сатурн.
Интерфакс 05:55
85
Шоу-бизнес

Светлана Моргунова не может жить после смерти сына

Gazeta.SPb вчера в 18:24
24
Происшествия

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ вчера в 05:49
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