Энергетика
РамблерЕвропа отказывается от американского газа
Американский сжиженный природный газ постепенно теряет востребованность в европейских странах, сообщает Bloomberg. Европейцы уже отказались от 40 грузов с поставкой на лето 2020 года.
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Bloomberg: газодобывающие компании США столкнулись с масштабными отказами от поставок
Коммерсантъвчера в 09:03
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Происшествия
Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы
Полицейские задержали злоумышленника, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:34
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме ироничное стихотворение после жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии.
РИА Новости 08:29
Общество
Эпицентр коронавируса переместился в Южную Америку
Эпицентр глобальной пандемии COVID-19 переместился в Южную Америку.
Российская газета 05:41
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com вчера в 12:20
Происшествия
Воронцов стал фигурантом еще одного дела
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин, поводом стало заявление женщины, которая потребовала привлечь к ответственности людей, распространивших в социальных сетях ее интимные фото.
Вести.Ru 09:37
Игры
Впечатляющие скриншоты демонстрации NVIDIA Marbles в режиме RTX
Старший арт-директор NVIDIA Гавриил Климов (Gavriil Klimov) поделился в своём профиле на ArtStation впечатляющими скриншотами из последней демонстрации технологии RTX от NVIDIA — Marbles.
3DNews вчера в 12:11
Общество
В Саратовской области коронавирусом заболели за сутки 84 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 22 мая выявлено 84 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 вчера в 02:04
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости вчера в 08:57
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Происшествия
Петербуржец до смерти избил мать пятерых детей
В Петербурге мужчина до смерти избил свою гражданскую жену. Сиротами остались пятеро детей, старшему девять лет, младшему два года.
Российская газета 08:07
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала, что врачи давали ей 5-процентный шанс выжить
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина сумела оправиться от двустороннего воспаления легких, хотя ее шансы на выживание равнялись 5%. Об этом сама артистка рассказала на встрече с коллективом своего театра "Русская песня", сообщает Teleprogramma.pro.
Ruposters.ru 08:17
Культура
Джоан Роулинг назвала место рождения «Гарри Поттера»
Британская писательница Джоан Роулинг на своей странице в Twitter рассказала, где создавала серию книг - историю о волшебнике Гарри Поттере.
Газета.Ru вчера в 16:56
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
РБК вчера в 15:58
Энергетика
Путин поручил проработать спецтарифы «Транснефти» и РЖД на срок ОПЕК+
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 июня проработать вопрос установления специальных тарифов на услуги "Транснефти" и РЖД по транспортировке нефти и нефтепродуктов на срок действия соглашения ОПЕК+, говорится в перечне поручений президента по итогам совещания по вопросам развития энергетики.
РИА Новости 05:09
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
Общество
Работавшую в купальнике медсестру поддержал тульский губернатор
Live24 вчера в 02:59
Политика
Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском 09:02
Общество
Антикоронавирусная вакцина может появиться к концу лета
Как рассказал в субботу директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, безопасная эффективная вакцина может появиться к концу лета.
Вести.Ru 04:59
Кино
Звезды «Игры престолов» встретятся в новом сериале о Ван Хельсинге
Исполнители роли Тириона Ланнистера и Кхала Дрого в фэнтезийном сериале Игра престолов примут участие в съемках нового фильма о вампирах.
NewInform 21 мая в 23:02
Армия и оружие
Лукашенко рассказал о подготовке Белоруссии к войне
Президент Белоруссии указал на то, что хотя в стране создаются производства по выпуску ракет, ПВО, бронетехника и стрелковое оружие, продемонстрированные во время парада, тоже не сбрасываются со счетов.
Территория новостей вчера в 04:53
Общество
Октябрьский район Волгоградской области сдался коронавирусу
В Николаевском районе выявлено три человека с коронавирусом, в Даниловском, Новониколаевском, Палласовском, Светлоярском и Среднеахтубинском районах – по два новых случая.
Волга-Медиа 08:31
Экономика
Совфед РФ предложил товарные интервенции в случае роста цен на продукты
Сенаторы обсудили вопрос об использовании возможностей Росрезерва и ввести механизм товарных интервенций в том случае, если повышения розничных продовольственных цен на внутреннем рынке одного или нескольких субъектов РФ за 30 дней вырос на 20%. эти меры предложил Совет Федерации РФ.
ИА Красная Весна 08:08
Здоровье
Белгородский губернатор рассказал о смерти врача от коронавируса
Напомним, о смерти врача стало известно утром, 23 мая.
Kursk.com 07:31
Армия и оружие
После заявления США о выходе из ДОН американский бомбардировщик заметили над Охотским морем
Пятый канал вчера в 06:45
Общество
В московском зоопарке умер аллигатор, якобы принадлежавший Гитлеру
В московском зоопарке скончался миссисипский аллигатор Сатурн.
Интерфакс 05:55
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb вчера в 18:24
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ вчера в 05:49