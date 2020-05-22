Энергетика

РамблерРамблерЕвропа отказывается от американского газа

Американский сжиженный природный газ постепенно теряет востребованность в европейских странах, сообщает Bloomberg. Европейцы уже отказались от 40 грузов с поставкой на лето 2020 года.
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Американский газ оказался не нужен Европе

Lenta.ru07:12

Bloomberg: газодобывающие компании США столкнулись с масштабными отказами от поставок

Коммерсантъ09:03

Европа отказывается от американского газа

Рамблер08:41

Покупатели могут отменить 60% поставок американского СПГ на июль

Наша версия08:19

Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%

Газета.Ru12:15

Покупатели из Европы и Азии отменят 60% поставок СПГ из США на июль

Вести.Ru04:02

Покупатели могут отменить до 60% месячных поставок американского СПГ в июле

ПРАЙМ03:07
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
1,8K
Происшествия

В Пакистане разбился пассажирский лайнер

В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи.
Коммерсантъ 10:19
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Общество

Петербургские инвалиды получили по 2000 рублей за самоизоляцию

По словам Беглова, единовременно по 2 тыс. рублей уже получили инвалиды I группы, инвалиды II группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому.
REGNUM 02:29
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Общество

Собянин заявил о необходимости сохранения пропусков в Москве

На май в Москве придется самый сложный период борьбы с коронавирусом, пока в городе необходимо сохранить пропускной режим и другие ограничения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 22 мая.
Известия 08:40
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Общество

Очаг заражения выявлен среди силовых структур Мурманска

В пятницу, 22 мая региональный оперштаб сообщил о выявлении крупного очага заражения в одной из силовых структур Мурманска.
Kursk.com 10:50
5
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
3,8K
Общество

Анастасия Ракова: Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается

Ситуация с коронавирусной инфекцией в столице улучшается.
Вечерняя Москва 08:08
45
Общество

В Петербурге разрешат церемонии прощания с умершими

Петербургский дневник 09:58
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Шоу-бизнес

Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой

Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
News.ru 06:01
11
Общество

СК запросил у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет запросил у посольства Бельгии информацию о том, имеет ли член Совета Федерации Елена Мизулина вид на жительство в этой стране.
Полит.ру вчера в 04:53
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Экономика

Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций

20 мая Министерство финансов России провело рекордный аукцион по продаже облигаций федерального займа ОФЗ-ПД с погашением в октябре 2027 года: инвесторам были проданы бумаги на 112 миллиардов руб. Предыдущий рекорд был поставлен 13 мая 2020 года, когда Минфин продал максимальный объем ОФЗ за год - на 92 миллиарда.
Вести.Ru вчера в 08:54
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Спорт

Путин поддержал возобновление работы тренировочных баз спортсменов

Президент России Владимир Путин одобрил решение о возобновлении работы тренировочных баз для спортсменов.
Metaratings 10:36
Политика

Путин внёс в Думу поправки о воспитательной работе в сфере образования

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки в закон об образовании, направленные на укрепление воспитательной составляющей.
RT на русском вчера в 09:36
5
Общество

Вакцина МГУ от COVID-19 включена в список перспективных вакцин ВОЗ

«Двадцать второго мая Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна 13:24
Кино

«Москино» представит ретроспективу фильмов по русским сказкам

Ревизор.ру 11:05
1
Общество

Повод задуматься: как поддержка мигрантов может спасти экономику

Какую-то поддержку мигрантам в России все же предоставили: до середины июня им позволили отложить все вопросы, связанные с продлением разрешений на пребывание и оплатой трудовых патентов.
РБК 07:00
4
Здоровье

Финальные исследования лекарства от коронавируса пройдут в Башкирии

В Башкирии пройдут финальные испытания препарата для лечения коронавируса «Фавипиравир».
ProUfu.ru 11:54
48
Политика

Названы сроки возвращения регионов России к нормальной жизни

Mohammad Javad Abjoushak / Globallookpress Директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев назвал сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни.
РЕН ТВ 09:33
41
Энергетика

Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар

Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу.
Lenta.ru 13:00
17
Общество

Директор ФК «Ахмат» рассказал о состоянии здоровья Кадырова

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 мая, ряд СМИ и телеграм-каналов опубликовал информацию о том, что якобы глава Чечни Рамзан Кадыров транспортирован в Москву с подозрением на коронавирус.
REGNUM 11:24
19
Общество

Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
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Космос

Россия следила за зараженной китайской Уханью из космоса

Фотоизображения, ставшие основой для исследования, производились посредством многозональных сканирующих устройств космических аппаратов серии «Метеор-М».
SM News 07:53
5
Политика

НАТО назвала условия возвращения США к договору об открытом небе

НАТО считает, что условие для возвращения США к выполнению Договора по открытому небу (ДОН) — снятие Россией ограничений на наблюдательные полеты в определенных областях страны, передает ТАСС со ссылкой на заявление альянса.
Lenta.ru 13:50
15
Общество

Мировой автогигант оказался на грани исчезновения

Если государство не поможет Renault, то компания, оказавшаяся на грани исчезновения, не справится с обрушившимися на нее проблемами.
Lenta.ru 13:25
4
Здоровье

На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса

Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
ТАСС 10:26
13
Общество

Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице

Взамен с 14 мая калининградцев обязали носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.
Российская газета 12:48
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Происшествия

В Астраханской области от коронавируса скончались ещё 2 человека

По информации ведомства 21-го и 22-го мая от COVID-19 умерло 71-летний и 94-летний пациенты.
ГТРК Лотос 13:23
1
Происшествия

В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 11:27
21
Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 31 мая

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о продлении режима самоизоляции до 31 мая.
Неслухи.рф 11:13
22
Армия и оружие

В правительстве заявили об успешных испытаниях Су-57

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 подтвердил практически все заложенные при его проектировании требования в ходе государственных испытаний.
Военное дело вчера в 00:46
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