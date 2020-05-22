Энергетика
РамблерЕвропа отказывается от американского газа
Американский сжиженный природный газ постепенно теряет востребованность в европейских странах, сообщает Bloomberg. Европейцы уже отказались от 40 грузов с поставкой на лето 2020 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский лайнер
В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи.
Коммерсантъ 10:19
Общество
Петербургские инвалиды получили по 2000 рублей за самоизоляцию
По словам Беглова, единовременно по 2 тыс. рублей уже получили инвалиды I группы, инвалиды II группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому.
REGNUM 02:29
Общество
Собянин заявил о необходимости сохранения пропусков в Москве
На май в Москве придется самый сложный период борьбы с коронавирусом, пока в городе необходимо сохранить пропускной режим и другие ограничения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 22 мая.
Известия 08:40
Общество
Очаг заражения выявлен среди силовых структур Мурманска
В пятницу, 22 мая региональный оперштаб сообщил о выявлении крупного очага заражения в одной из силовых структур Мурманска.
Kursk.com 10:50
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Общество
Анастасия Ракова: Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается
Ситуация с коронавирусной инфекцией в столице улучшается.
Вечерняя Москва 08:08
Общество
В Петербурге разрешат церемонии прощания с умершими
Петербургский дневник 09:58
Шоу-бизнес
Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой
Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
News.ru 06:01
Общество
СК запросил у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет запросил у посольства Бельгии информацию о том, имеет ли член Совета Федерации Елена Мизулина вид на жительство в этой стране.
Полит.ру вчера в 04:53
Экономика
Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций
20 мая Министерство финансов России провело рекордный аукцион по продаже облигаций федерального займа ОФЗ-ПД с погашением в октябре 2027 года: инвесторам были проданы бумаги на 112 миллиардов руб. Предыдущий рекорд был поставлен 13 мая 2020 года, когда Минфин продал максимальный объем ОФЗ за год - на 92 миллиарда.
Вести.Ru вчера в 08:54
Спорт
Путин поддержал возобновление работы тренировочных баз спортсменов
Президент России Владимир Путин одобрил решение о возобновлении работы тренировочных баз для спортсменов.
Metaratings 10:36
Политика
Путин внёс в Думу поправки о воспитательной работе в сфере образования
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки в закон об образовании, направленные на укрепление воспитательной составляющей.
RT на русском вчера в 09:36
Общество
Вакцина МГУ от COVID-19 включена в список перспективных вакцин ВОЗ
«Двадцать второго мая Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна 13:24
Кино
«Москино» представит ретроспективу фильмов по русским сказкам
Ревизор.ру 11:05
Общество
Повод задуматься: как поддержка мигрантов может спасти экономику
Какую-то поддержку мигрантам в России все же предоставили: до середины июня им позволили отложить все вопросы, связанные с продлением разрешений на пребывание и оплатой трудовых патентов.
РБК 07:00
Здоровье
Финальные исследования лекарства от коронавируса пройдут в Башкирии
В Башкирии пройдут финальные испытания препарата для лечения коронавируса «Фавипиравир».
ProUfu.ru 11:54
Политика
Названы сроки возвращения регионов России к нормальной жизни
Mohammad Javad Abjoushak / Globallookpress Директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев назвал сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни.
РЕН ТВ 09:33
Энергетика
Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар
Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу.
Lenta.ru 13:00
Общество
Директор ФК «Ахмат» рассказал о состоянии здоровья Кадырова
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 мая, ряд СМИ и телеграм-каналов опубликовал информацию о том, что якобы глава Чечни Рамзан Кадыров транспортирован в Москву с подозрением на коронавирус.
REGNUM 11:24
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
Космос
Россия следила за зараженной китайской Уханью из космоса
Фотоизображения, ставшие основой для исследования, производились посредством многозональных сканирующих устройств космических аппаратов серии «Метеор-М».
SM News 07:53
Политика
НАТО назвала условия возвращения США к договору об открытом небе
НАТО считает, что условие для возвращения США к выполнению Договора по открытому небу (ДОН) — снятие Россией ограничений на наблюдательные полеты в определенных областях страны, передает ТАСС со ссылкой на заявление альянса.
Lenta.ru 13:50
Общество
Мировой автогигант оказался на грани исчезновения
Если государство не поможет Renault, то компания, оказавшаяся на грани исчезновения, не справится с обрушившимися на нее проблемами.
Lenta.ru 13:25
Здоровье
На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса
Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
ТАСС 10:26
Общество
Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице
Взамен с 14 мая калининградцев обязали носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.
Российская газета 12:48
Происшествия
В Астраханской области от коронавируса скончались ещё 2 человека
По информации ведомства 21-го и 22-го мая от COVID-19 умерло 71-летний и 94-летний пациенты.
ГТРК Лотос 13:23
Происшествия
В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 11:27
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 31 мая
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о продлении режима самоизоляции до 31 мая.
Неслухи.рф 11:13
Армия и оружие
В правительстве заявили об успешных испытаниях Су-57
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 подтвердил практически все заложенные при его проектировании требования в ходе государственных испытаний.
Военное дело вчера в 00:46