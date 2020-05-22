Энергетика
РамблерЕвропа отказывается от американского газа
Американский сжиженный природный газ постепенно теряет востребованность в европейских странах, сообщает Bloomberg. Европейцы уже отказались от 40 грузов с поставкой на лето 2020 года.
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Bloomberg: газодобывающие компании США столкнулись с масштабными отказами от поставок
Коммерсантъвчера в 09:03
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Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru вчера в 13:09
Здоровье
В России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса
Минздрав России намерен сократить срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который сейчас проходит клинические испытания.
РБК вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb вчера в 18:24
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru вчера в 08:54
Общество
В Совфеде предложили требовать у абитуриентов справки о прививках и перенесенных инфекциях
"Внести изменения в законодательство в целях усиления требований к иммунопрофилактике и ввести требование о предоставлении справки о проведенных прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях при приеме на работу в медицинские учреждения, школы, учреждения общественного пользования, при поступлении в институты", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.
ТАСС 00:24
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 01:06
Кино
Создатели «Великолепного века» снимут новый исторический сериал
Piter.tv вчера в 07:46
Здоровье
В Приморье число зараженных коронавирусом достигло 1595 человек
Число выявленных случаев коронавируса в Приморье за сутки выросло на 53 и достигло 1595, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:52
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 07:51
Политика
Небензя напомнил о причинах воссоединения Крыма с Россией
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина сама в 2014 году открыла пусть к воссоединению Крыма с Российской Федерацией, передаёт ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 01:26
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона, вместо того чтобы сплотиться в связи с угрозой коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском вчера в 20:11
Армия и оружие
Россия не поверила в приверженность НАТО контролю над вооружениями
Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о приверженности альянса соблюдению режима контроля над вооружениями не подтверждаются фактами, заявило постпредство России при НАТО.
Взгляд.ру вчера в 16:16
Происшествия
Суд отклонил апелляцию Анатолия Быкова
«Сегодня Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Анатолия Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об избрании меры пресечения Быкову в виде заключения под стражу на срок в течение 1 месяца 26 суток до 4 июля 2020 г. и оставил его без изменения».
ТВК вчера в 02:40
Технологии
Искусственный интеллект NVIDIA воссоздал Pac-Man с нуля за четыре дня
REGNUM вчера в 16:11
Экономика
Госдума приняла закон о мерах налоговой поддержки бизнеса
Утвержден закон о мерах налоговой поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Телеканал 360° вчера в 07:59
Здоровье
Назван внешний симптом, предупреждающий о высоком сахаре в крови
Ранее российские врачи предупредили, что людям после 40 лет необходимо контролировать уровень сахара в крови даже в том случае, если нет специфических симптомов.
Российская газета 00:42
Общество
Вышел фильм про историка Олега Соколова, убившего студентку
Афиша Daily вчера в 03:05
Армия и оружие
«Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими
Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы.
Lenta.ru вчера в 10:55
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
Общество
Махачкалу закрыли на карантин на время Ураза-байрама
Глава Махачкалы Салман Дадаев 22 мая сообщил о закрытии города с 23 по 26 мая Салман Дадаев опубликовал в своем инстаграме пост и видеообращение к местным жителя, в котором попросил граждан воздержаться от посещения рынков и гастрономов для закупок еды на Ураза-байрам.
Юга.ру вчера в 16:42
Политика
WP узнала об обсуждении властями США проведения ядерных испытаний
Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсуждали вопрос о возобновлении ядерных испытаний впервые с 1992 года.
РБК вчера в 23:09
Общество
Голикова прогнозирует серьезный рост смертности от коронавируса в мае
"Серьезное увеличение показателей смертности будет зафиксировано в мае, об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем", — сказала Голикова.
Реальное время вчера в 08:40
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 21 мая в 06:12
Происшествия
В Иркутске пропали четыре ребёнка
Иркутск, 23 мая 2020, 05:29 — REGNUM В Иркутске объявлены в розыск четверо пропавших детей от 10 до 13 лет.
REGNUM вчера в 22:29
Культура
Михалков выругался матом в адрес Познера и Гусева из-за чипизации
Никита Михалков ответил матом на критику выпуска его передачи "Бесогон ТВ" о чипировании людей.
Газета.Ru вчера в 13:52
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Музыка
Клип на песню Uno группы Little Big установил рекорд на YouTube
Российская рейв-группа Little Big установила рекорд.
NewInform 21 мая в 21:02
Экономика
Банк России видит возможность снижения ключевой ставки
Банк России видит возможность снижения ключевой ставки.
Вести.Ru 21 мая в 07:30
Наука
Прародину коренных американцев нашли у Байкала
Evo-rus.com вчера в 02:59