Американский сжиженный природный газ постепенно теряет востребованность в европейских странах, сообщает Bloomberg. Европейцы уже отказались от 40 грузов с поставкой на лето 2020 года.

Происшествия Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских 21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News. 482

Общество В Совфеде предложили требовать у абитуриентов справки о прививках и перенесенных инфекциях "Внести изменения в законодательство в целях усиления требований к иммунопрофилактике и ввести требование о предоставлении справки о проведенных прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях при приеме на работу в медицинские учреждения, школы, учреждения общественного пользования, при поступлении в институты", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Общество В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. 102

Здоровье В Приморье число зараженных коронавирусом достигло 1595 человек Число выявленных случаев коронавируса в Приморье за сутки выросло на 53 и достигло 1595, сообщает правительство региона. 4

Происшествия Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн». 490

Политика Небензя напомнил о причинах воссоединения Крыма с Россией Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина сама в 2014 году открыла пусть к воссоединению Крыма с Российской Федерацией, передаёт ТАСС. 1,3K

Политика Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага Посольство России в США заявило, что американская сторона, вместо того чтобы сплотиться в связи с угрозой коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации». 201

Происшествия Суд отклонил апелляцию Анатолия Быкова «Сегодня Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Анатолия Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об избрании меры пресечения Быкову в виде заключения под стражу на срок в течение 1 месяца 26 суток до 4 июля 2020 г. и оставил его без изменения». 151

Экономика Госдума приняла закон о мерах налоговой поддержки бизнеса Утвержден закон о мерах налоговой поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в условиях распространения коронавирусной инфекции. 63

Здоровье Назван внешний симптом, предупреждающий о высоком сахаре в крови Ранее российские врачи предупредили, что людям после 40 лет необходимо контролировать уровень сахара в крови даже в том случае, если нет специфических симптомов.

Армия и оружие «Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы. 120

Общество Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке. 116

Общество Махачкалу закрыли на карантин на время Ураза-байрама Глава Махачкалы Салман Дадаев 22 мая сообщил о закрытии города с 23 по 26 мая Салман Дадаев опубликовал в своем инстаграме пост и видеообращение к местным жителя, в котором попросил граждан воздержаться от посещения рынков и гастрономов для закупок еды на Ураза-байрам. 31

Общество Голикова прогнозирует серьезный рост смертности от коронавируса в мае "Серьезное увеличение показателей смертности будет зафиксировано в мае, об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем", — сказала Голикова. 473