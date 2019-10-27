Перевод часов на зимнее время пройдет почти во всех странах Европы в ночь с субботы, 26 октября, на воскресенье. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что время переводится на час назад.

Европа переходит на зимнее время

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