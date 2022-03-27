Европа в своем желании ссылается на введенные ею же санкции, кроме того, ЕС стала пугать собственная беспомощность в случае критической ситуации, как, например, когда президент России Владимир Путин обязал Европу платить в рублях за голубое топливо.
Американский президент Джо Байден предложит ввести новый «минимальный подоходный налог для миллиардеров», который установит налоговую ставку в размере 20% для домохозяйств с общей стоимостью активов, превышающей $100 млн.
Саудовская Аравия намерена поквитаться с американским президентом Джо Байденом за его недружественное отношение к стране и делает выбор в пользу президента России Владимира Путина, пишет журнал Foreign Policy.
"Двадцать шестого марта высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города Львов, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом", - сказал Конашенков.