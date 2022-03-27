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Европа поможет России построить новый газопровод в Китай

Европа в своем желании ссылается на введенные ею же санкции, кроме того, ЕС стала пугать собственная беспомощность в случае критической ситуации, как, например, когда президент России Владимир Путин обязал Европу платить в рублях за голубое топливо.
Южный Федеральный
Совсем недавно для российского "Газпрома" цена на газ в 300 долларов за тысячу кубометров считалась очень выгодной.
Южный Федеральный
По данным Международного энергетического агентства, в прошлом году ЕС импортировал 140 миллиардов кубометров газа по трубопроводам и 15 миллиардов в виде СПГ.
РИА Новости
Проще всего для Европы заменить российский СПГ.
РИА Новости

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Европа оплатит России строительство нового газопровода в Китай
iReactor04:54
Европа поможет России построить новый газопровод в Китай
РИА Новости01:00
Европа поможет РФ построить новый газопровод в Китай
NVL04:15
РИА Новости: Евросоюз поможет РФ построить новый газопровод в Китай
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РИА Новости: Европа оплатит новый газопровод из России в Китай
Южный Федеральный02:11
ЕС поможет России построить новый газопровод в Китай
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