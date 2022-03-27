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Европа поможет России построить новый газопровод в Китай

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В частности, высокая стоимость на газ приносит большую сверхприбыль, которая может быть направлена на постройку нового газопровода в Китай, сообщают РИА новости.
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Не так давно Европа заявила, что будет проводить политику, направленную на постепенный отказ от российских энергоносителей: нефти и газа.
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По данным Международного энергетического агентства, в прошлом году ЕС импортировал 140 миллиардов кубометров газа по трубопроводам и 15 миллиардов в виде СПГ.
РИА Новости
Проще всего для Европы заменить российский СПГ.
РИА Новости

Подробнее о событии

Европа поможет России построить новый газопровод в Китай
РИА Новости01:00
ЕС поможет России построить новый газопровод в Китай
Banki Loans04:51
РИА Новости: Евросоюз поможет РФ построить новый газопровод в Китай
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РИА Новости: Европа оплатит новый газопровод из России в Китай
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Европа оплатит России строительство нового газопровода в Китай
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