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Европа поможет России построить новый газопровод в Китай

В частности, высокая стоимость на газ приносит большую сверхприбыль, которая может быть направлена на постройку нового газопровода в Китай, сообщают РИА новости.
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Не так давно Европа заявила, что будет проводить политику, направленную на постепенный отказ от российских энергоносителей: нефти и газа.
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По данным Международного энергетического агентства, в прошлом году ЕС импортировал 140 миллиардов кубометров газа по трубопроводам и 15 миллиардов в виде СПГ.
РИА Новости
Проще всего для Европы заменить российский СПГ.
РИА Новости

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