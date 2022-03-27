РИА НовостиЕвропа поможет России построить новый газопровод в КитайВ частности, высокая стоимость на газ приносит большую сверхприбыль, которая может быть направлена на постройку нового газопровода в Китай, сообщают РИА новости.Banki LoansНе так давно Европа заявила, что будет проводить политику, направленную на постепенный отказ от российских энергоносителей: нефти и газа.Banki LoansПо данным Международного энергетического агентства, в прошлом году ЕС импортировал 140 миллиардов кубометров газа по трубопроводам и 15 миллиардов в виде СПГ.РИА НовостиПроще всего для Европы заменить российский СПГ.РИА НовостиЧитать далееСвернутьSolenka.infoSolenka.infoInfinicaiReactorПодробнее о событииЕвропа оплатит России новый газопровод в КНРNVL04:15Европа оплатит России строительство нового газопровода в КитайiReactor04:54ЕС поможет России построить новый газопровод в КитайBanki Loans04:51ЕС поможет России построить газопровод «Силу Сибири — 2»Infinica06:00РИА Новости: Евросоюз поможет РФ построить новый газопровод в КитайSolenka.info03:37РИА Новости: Европа оплатит новый газопровод из России в КитайЮжный Федеральный02:11Европа поможет России построить новый газопровод в КитайРИА Новости01:00Показать ещёОценить509Поделиться