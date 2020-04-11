Политика
Lenta.ruЕвропа приготовилась закрыть границы до осени
Границу стран Шенгенской зоны могут закрыть как минимум до осени. Об этом на закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов рассказал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает BFM со ссылкой на собственный источник.
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Общество
США вышли на первое место в мире по числу смертей от коронавируса
США вышли на первое место в мире по числу умерших от коронавируса, обогнав Италию, сообщает Университет Хопкинса.
Газета.Ru 12:17
Общество
Свердловчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
Как сообщалось ранее, Законодательное собрание Свердловской области одобрило закон, который вводит в регионе штрафы за нарушение режима самоизоляции, на внеочередном заседании парламента в четверг.
Интерфакс - Россия вчера в 03:08
Технологии
В работе Twitter произошел сбой
В работе социальной сети Twitter произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ 19:13
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Политика
МИД: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа
Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге может стать долгосрочным раздражителем в отношениях России и Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 09 апреля в 12:45
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru 10:58
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram.
REGNUM 20:45
Общество
В Греции спрогнозировали начало туристического сезона
Ореанда-Новости 05:55
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Здоровье
У 170 пациентов и врачей больницы в Уфе подозревают коронавирус
У 170 пациентов и врачей больницы Уфы подозревают коронавирусную инфекцию.
МордовМедиа вчера в 08:22
Общество
Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны
Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
Происшествия
Члены ОНК проверят колонию в Ангарске после беспорядков
Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иркутской области в воскресенье проведут осмотр колонии строгого режима в Ангарске для проверки причин и обстоятельств массовых беспорядков, которые произошли 10 апреля.
ТАСС 16:55
Политика
Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 18:00
Общество
Правнук Толстого политолог Александр Некрасов умер в Лондоне
Политолог Александр Некрасов скончался на 64-м году жизни. Он являлся правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова.
Газета.Ru 13:38
Происшествия
В Красноярске эвакуировали наркодиспансер из-за пожара
На правобережье Красноярска пациенты наркодиспансера эвакуировались из-за пожара в здании.
RT на русском 23:14
Здоровье
Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
ToDay News Ufa 03:54
Общество
Глава Якутии объявил карантин в городе Алдан
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении карантина в городе Алдан, который начал действовать уже с 12 апреля, передает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Газета.Ru 22:59
Здоровье
Онколог сообщил о рисках курильщиков при эпидемии коронавируса
Врач сообщил, что периодически появляющаяся информация о том, что курение защищает от COVID-19, не соответствует действительности.
РБК 22:31
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
Политика
Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США выросло до 550
Число заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt достигло 550.
RT на русском 21:17
Общество
Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина
Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
Новая Кубань 11:06
Наука
Ученые рассказали, как коронавирус атакует клетки крови человека
Вечерний курьер 13:44
Общество
Самолет из Хабаровска вылетел в Сеул за россиянами
Самолет из Хабаровска вылетел за застрявшими в Сеуле соотечественниками, они смогут вернуться на родину вечером.
ТАСС 23:29
Религия
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
РИА Новости 17:54
Армия и оружие
Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Скильпарио, Спирано, Торре-Бульдоне", - говорится в сообщении.
РИА Новости 09 апреля в 22:05
Общество
В Кремле отказались считать Россию проигравшей от сделки по нефти
В Кремле отказываются считать Россию проигравшей от сделки по нефти, заключенной по итогам заседания ОПЕК+.
Lenta.ru вчера в 09:08
Общество
Малышева рассказала, как не заразиться коронавирусом через еду
Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, следует ли опасаться еды, которую приготовил зараженный коронавирусом повар.
РИА Новости 19:37
Общество
Городские службы Москвы проведут масштабную дезинфекцию города
Масштабную дезинфекцию Москвы для предотвращения распространения коронавируса планируется провести 12 апреля.
Известия 02:38