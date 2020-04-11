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Происшествия В Красноярске эвакуировали наркодиспансер из-за пожара На правобережье Красноярска пациенты наркодиспансера эвакуировались из-за пожара в здании.

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