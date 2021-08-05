Будьте в Плюсе

Европа столкнулась с энергетическим шоком

Стоимость газа и электроэнергии резко выросла во всем регионе, достигнув рекордных значений в некоторых странах.
Lenta.ru
Например, в Германии оптовые цены на электроэнергию в этом году взлетели более чем на 60 процентов.
Lenta.ru
Также влияет на ситуацию и нехватка газа.
Lenta.ru
Правительства опасаются негативной реакции, поскольку более высокие счета за коммунальные услуги увеличивают негатив в отношении перехода на энергоносители.
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Европа столкнулась с энергетическим шоком

Lenta.ru09:04

Надежды на СПГ и задержка «Северного потока — 2» отправили ЕС в энергокризис

Евразия Daily08:04

Европа столкнулась с энергетическим шоком

Expert.ru05:53
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