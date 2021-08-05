Свойства приправы-сорняка Nigella sativa (чернушка посевная или черный тмин), которое в будущем может быть использовано как новое средство против COVID-19, оценил травник, фитотерапевт Дмитрий Юровский.
Недостатки: в большинстве случаев скрутку делают халтурно; соединение получается громоздким; надежность контакта на разрыв невысокая; в ряде случаев сделать скрутку не дает малая длина соединяемых проводов; со временем скрутки окисляются; нежелательно использовать в силовых цепях.
К ранним признакам рака печени члены благотворительной организации Cancer Research UK отнесли беспричинную на первый взгляд потерю веса (более 10 процентов от общей массы тела); пожелтение белков глаз и кожных покровов; зуд; отёк живота; общее недомогание.
Роспотребнадзор изменил список средств индивидуальной защиты (СИЗ), которые предписывается использовать в «красных зонах» коронавирусных больниц, исключив из него требование носить противочумной халат или защитный комбинезон, сообщил главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.