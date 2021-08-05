Химики Чехии экспериментальным путем разработали металлическую проводящую воду

Химик из Чешской академии наук Павел Юнгвирт заявил, что во время опытов ему и его коллегам удалось на несколько секунд трансформировать воду в металл, обладающий электропроводностью.