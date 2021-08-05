Lenta.ruЕвропа столкнулась с энергетическим шокомСтоимость газа и электроэнергии резко выросла во всем регионе, достигнув рекордных значений в некоторых странах.Lenta.ruВ Германии, к примеру, оптовые цены на электроэнергию в этом году взлетели более чем на 60%.ПРАЙМЕвропа столкнулась с энергетическим шоком из-за резкого роста цен на газ и электроэнергию.ПРАЙМВлияет на ситуацию и нехватка газа, отмечает Bloomberg.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЕвропа столкнулась с энергетическим шоком из-за стремительного роста цен на электроэнергию и газЦентральная Служба Новостей10:00Европа столкнулась с энергетическим шокомLenta.ru09:04Европа столкнулась с энергетическим шокомExpert.ru05:53Надежды на СПГ и задержка «Северного потока — 2» отправили ЕС в энергокризисЕвразия Daily08:04Показать ещёОценить41Поделиться