Будьте в Плюсе

Европа столкнулась с энергетическим шоком

Стоимость газа и электроэнергии резко выросла во всем регионе, достигнув рекордных значений в некоторых странах.
Lenta.ru
В Германии, к примеру, оптовые цены на электроэнергию в этом году взлетели более чем на 60%.
ПРАЙМ
Европа столкнулась с энергетическим шоком из-за резкого роста цен на газ и электроэнергию.
ПРАЙМ
Влияет на ситуацию и нехватка газа, отмечает Bloomberg.
ПРАЙМ

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Европа столкнулась с энергетическим шоком из-за стремительного роста цен на электроэнергию и газ

Центральная Служба Новостей10:00

Европа столкнулась с энергетическим шоком

Lenta.ru09:04

Европа столкнулась с энергетическим шоком

Expert.ru05:53

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