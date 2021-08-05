Попов подписал документы об уходе из «Спартака»

Вчера, 4 августа, в перерыве первого матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» (0:2) Попов сообщил обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру о том, что в четверг напишет заявление об уходе из московского клуба.