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Европа столкнулась с энергетическим шоком

Стоимость газа и электроэнергии резко выросла во всем регионе, достигнув рекордных значений в некоторых странах.
Lenta.ru
Европа столкнулась с энергетическим шоком из-за резкого роста цен на газ и электроэнергию.
ПРАЙМ
В Германии, к примеру, оптовые цены на электроэнергию в этом году взлетели более чем на 60%.
ПРАЙМ
Влияет на ситуацию и нехватка газа, отмечает Bloomberg.
ПРАЙМ

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