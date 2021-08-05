Lenta.ruЕвропа столкнулась с энергетическим шокомСтоимость газа и электроэнергии резко выросла во всем регионе, достигнув рекордных значений в некоторых странах.Lenta.ruЕвропа столкнулась с энергетическим шоком из-за резкого роста цен на газ и электроэнергию.ПРАЙМВ Германии, к примеру, оптовые цены на электроэнергию в этом году взлетели более чем на 60%.ПРАЙМВлияет на ситуацию и нехватка газа, отмечает Bloomberg.ПРАЙМЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейФАНПодробнее о событииЕвропа столкнулась с резким ростом цен на электроэнергию — BloombergИА Красная Весна12:13Резкий рост стоимости энергии стал шоком для стран ЕвросоюзаФАН11:35Надежды на СПГ и задержка «Северного потока — 2» отправили ЕС в энергокризисЕвразия Daily08:04Европа столкнулась с энергетическим шоком из-за стремительного роста цен на электроэнергию и газЦентральная Служба Новостей10:00Европа столкнулась с энергетическим шокомLenta.ru09:04Bloomberg: Страны Европы столкнулись с энергетическим шоком из-за роста цен на энергоресурсыГЛАС.RU10:54Европа столкнулась с энергетическим шокомExpert.ru05:53Показать ещёОценить88Поделиться