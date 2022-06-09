Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) в четверг приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, которых обвиняют в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
В СВР полагают, что польские власти могут разместить своих военных на направлениях, где минимальна вероятность столкновения с Вооруженными силами России, а затем — ввести на подконтрольные территории миротворцев и получить их под свой контроль, что в дальнейшем приведет к расколу Украины.
«На фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России прогнозируется дальнейшее снижение рыночных ставок по ипотеке, а следовательно, восстановление спроса на вторичном рынке», — говорится в сообщении ведомства.