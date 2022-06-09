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Европа усиленно запасается газом из-за рисков новых санкций против России

Европейские компании ускоренно заполняют подземные газохранилища в связи с рисками принятия Евросоюзом новых антироссийских санкций, которые могут коснуться поставок голубого топлива.
ПРАЙМ
Компании продолжают готовиться к зиме и закачивать газ в хранилища.
РИА Новости
Сейчас общий объем газа в подземных хранилищах превысил 53 миллиарда кубометров.
РИА Новости
Темпы закачки в целом не снизились после серии отказов европейских компаний от оплаты за российский газ по новой схеме.
РИА Новости

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Эксперт: Европа запасается российским газом из-за риска новых санкций
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Эксперт Белова: компании в Европе запасают газ из-за рисков новых санкций против России
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