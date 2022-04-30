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Европа увеличивает заявки на поставку российского газа, несмотря на выходные

Европейские покупатели в субботу увеличили заявку на поставку российского газа через Украину, при том, что в выходные дни спрос со стороны промышленности по объективным причинам должен снижаться.
Интерфакс
Как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", номинация на прокачку газа РФ в регион на 30 апреля составляет 69,5 млн куб. м, заявка на 29 апреля была 64,5 млн куб. м.
Интерфакс
Также выросли объемы прокачки газа через ГИС «Ужгород», которая находится на границе Словакии и Украины.
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В субботу реверсный поток по газопроводу "Ямал-Европа" из ФРГ в Польшу остается на максимальном уровне 1,3 млн куб. м в час (около 31 млн куб. м в сутки), свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade.
Интерфакс

Подробнее о событии

Европа увеличивает заявки на поставку российского газа через Украину
Говорит Москва03:34
Европа увеличила заявки на поставку российского газа
Московский Комсомолец02:35
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ИА SM-News28 апреля в 05:48
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Общественная служба новостей28 апреля в 03:19
Европа увеличивает заявки на поставку российского газа, несмотря на выходные
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