Экономика
Lenta.ruЕвропа вслед за США начала наступление на Китай в ущерб экономике
На фоне пандемии COVID-19, оказавшей шоковое воздействие на мировую экономику, Евросоюз вслед за США начал наступление против экономической экспансии Китая и активизировал усилия, чтобы сосредоточить производство у себя или ближе к границам.
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Армия и оружие
ФСВТС указала на невозможность реэкспорта С-400 без согласия России
Анкара не сможет продать Вашингтону российские С-400 без согласия Москвы, заявила РИА Новости во вторник официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.
РИА Новости 12:56
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
Армия и оружие
Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru 18:54
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
Здоровье
Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции
ФедералПресс вчера в 04:13
Политика
Губернатор Миссисипи разрешил изменить флаг штата из-за протестов
Губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага штата, из-за того что на нем присутствует символика Конфедерации — объединения южных штатов США, поддерживающих рабство, во время Гражданской войны в XIX веке.
Известия 20:29
Общество
С 1 июля можно получить выплату на детей от 3 до 16 лет
С 1 июля российские семьи могут получить единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет. Ее размер составляет 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 21:37
Авто
В Японии протестировали российский внедорожник UAZ Hunter
Журналист японского издания The Best Car протестировал российский внедорожник UAZ Hunter.
Деловое.ТВ 10:44
Авто
Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС 17:24
Политика
Посольство России направило в Госдеп ноту после материала о талибах
Российское посольство в США направило в Госдеп ноту после публикации материала о якобы причастности России к атакам «Талибана»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском 21:25
Политика
В IFJ призвали отменить запрет на вещание семи каналов RT в Латвии
Международная федерация журналистов (IFJ) призывает отменить решение Латвии запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.
RT на русском 13:45
Армия и оружие
Биньямин Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану создать ядерное оружие
По мнению еврейского премьера, Иерусалим не должен больше принуждать себя ожидать, пока Тегеран будет заниматься созданием ядерных боеголовок, потому как уже потом меры ограничения станут бесполезными, а противник, тем временем, создаст якобы еще один террористический фронт.
Актуальные Новости 07:29
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Политика
Трамп сообщил о растущей в отношении КНР злобе из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп в очередной раз дал понять, что считает Китай виновным в распространении нового коронавируса SARS-CoV-2 по планете.
Российская газета 20:28
Армия и оружие
США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО
Япония впервые отказала размещать на своей территории американские комплексы противоракетной обороны. США из-за этого сильно негодует.
Невские Новости 20:05
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
Путешествия
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
В сети появилось видео гигантских очередей и пробок в Сочи после начала курортного сезона на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:40
Здоровье
В Instagram Куйвашева уральцы требуют открыть ТЦ и детские сады
Больше всего пользователей соцсети возмущало, что в области по-прежнему закрыты детские сады, торговые центры и заведения общепита.
Политсовет 08:53
Футбол
Раскрыты ключевые финансовые показатели ЦСКА за 2019 год
РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям московского ЦСКА за 2019 год.
Чемпионат 19:00
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
Авиасообщение между Турцией и Россией не будет возобновлено с 15 июля.
Известия 08:41
Экономика
Реализация нацплана восстановления экономики России начинается с июля
Реализация Национального плана восстановления экономики РФ после пандемии коронавируса начинается в июле.
ТАСС 19:53
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C. Они будут представлены на рынке по цене 84 и 100 долларов соответственно.
Astera 13:33
Баскетбол
Баскетболист Швед продлил контракт с «Химками» на три сезона
Обе стороны официально подтвердили продление контракта между россиянином Алексеем Шведом и баскетбольным клубом «Химки».
CT news 10:21
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа
Советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографией с отдыха за городом, на которой можно заметить отсутствие макияжа.
iReactor вчера в 10:40