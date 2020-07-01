Экономика

Lenta.ruLenta.ruЕвропа вслед за США начала наступление на Китай в ущерб экономике

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На фоне пандемии COVID-19, оказавшей шоковое воздействие на мировую экономику, Евросоюз вслед за США начал наступление против экономической экспансии Китая и активизировал усилия, чтобы сосредоточить производство у себя или ближе к границам.
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
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Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских

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Умер российский актер Виктор Проскурин

Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
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Губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага штата, из-за того что на нем присутствует символика Конфедерации — объединения южных штатов США, поддерживающих рабство, во время Гражданской войны в XIX веке.
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С 1 июля можно получить выплату на детей от 3 до 16 лет

С 1 июля российские семьи могут получить единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет. Ее размер составляет 10 тысяч рублей.
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Журналист японского издания The Best Car протестировал российский внедорожник UAZ Hunter.
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Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу

Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС 17:24
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Политика

В IFJ призвали отменить запрет на вещание семи каналов RT в Латвии

Международная федерация журналистов (IFJ) призывает отменить решение Латвии запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.
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Армия и оружие

Биньямин Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану создать ядерное оружие

По мнению еврейского премьера, Иерусалим не должен больше принуждать себя ожидать, пока Тегеран будет заниматься созданием ядерных боеголовок, потому как уже потом меры ограничения станут бесполезными, а противник, тем временем, создаст якобы еще один террористический фронт.
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В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
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Российская газета 20:28
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Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»

Известия 14:22
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США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО

Япония впервые отказала размещать на своей территории американские комплексы противоракетной обороны. США из-за этого сильно негодует.
Невские Новости 20:05
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В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
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Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео

В сети появилось видео гигантских очередей и пробок в Сочи после начала курортного сезона на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:40
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В Instagram Куйвашева уральцы требуют открыть ТЦ и детские сады

Больше всего пользователей соцсети возмущало, что в области по-прежнему закрыты детские сады, торговые центры и заведения общепита.
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Раскрыты ключевые финансовые показатели ЦСКА за 2019 год

РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям московского ЦСКА за 2019 год.
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Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

Авиасообщение между Турцией и Россией не будет возобновлено с 15 июля.
Известия 08:41
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Экономика

Реализация нацплана восстановления экономики России начинается с июля

Реализация Национального плана восстановления экономики РФ после пандемии коронавируса начинается в июле.
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Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
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Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C. Они будут представлены на рынке по цене 84 и 100 долларов соответственно.
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Обе стороны официально подтвердили продление контракта между россиянином Алексеем Шведом и баскетбольным клубом «Химки».
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Советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографией с отдыха за городом, на которой можно заметить отсутствие макияжа.
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