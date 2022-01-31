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Европа в январе побила рекорд импорта сжиженного природного газа двухлетней давности

Европейские потребители скупили рекордный объем сжиженного газа в январе, пытаясь найти замену слишком дорогому газу из России.
Коммерсантъ
Европа в январе привлекла рекордный в истории объем СПГ, следует из расчетов “Ъ” на основе данных европейской ассоциации GIE.
Коммерсантъ
За 28 января среднесуточный объем поступления газа в газотранспортную сеть ЕС с СПГ-терминалов составил 334 млн кубометров, что превосходит предыдущий рекорд, поставленный в ноябре 2019 года (329 млн кубометров).
Коммерсантъ
В частности, большую часть января спотовые цены на газ в Европе были выше, чем в Азии.
Lenta.ru

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Европа в январе импортировала рекордное количество сжиженного газа
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Импорт СПГ в Европу побил исторический рекорд
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