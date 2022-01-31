За 28 января среднесуточный объем поступления газа в газотранспортную сеть ЕС с СПГ-терминалов составил 334 млн кубометров, что превосходит предыдущий рекорд, поставленный в ноябре 2019 года (329 млн кубометров).
«Февральское увеличение пенсий будет идти уже по отношению к декабрю, иными словами, пенсию проиндексируют ещё на 2,5%, то есть на разницу между фактической (8,4%) и прогнозной (5,9%) инфляцией», — пояснила Сорокина.
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев на пресс-конференции после проигрыша испанцу Рафаэлю Надалю в финале Australian Open заявил, что чувствует поддержку россиян и готов пропустить «Ролан Гаррос» или «Уимблдон» ради выступлений в Москве.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил планировавшийся на середину февраля визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в дипломатических кругах.