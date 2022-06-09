США признают, что последние 20 лет они оказывали поддержку 46 гражданским лабораториям, учреждениям здравоохранения и центрам диагностики заболеваний на Украине в целях повышения биологической безопасности в стране.
Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.
Конгрессмен-республиканец Байрон Дональдс прокомментировал высказывания американского лидера Джо Байдена в том, что в росте цен на топливо в стране виноваты украинский кризис и президент РФ Владимир Путин.