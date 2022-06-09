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Европа запасается газом на фоне опасений от новых антироссийских санкций

Европейские компании боятся эффекта от введения возможных новых санкций против России, которые могут коснуться поставок газа, поэтому ускоренно заполняют свои подземные газохранилища.
ФАН
Компании продолжают готовиться к зиме и закачивать газ в хранилища.
РИА Новости
По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), средний уровень заполненности "подземок" утром 8 июня превысил 50%.
ПРАЙМ
Темпы закачки в целом не снизились после серии отказов европейских компаний от оплаты за российский газ по новой схеме.
РИА Новости

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Европа запасается газом на фоне опасений от новых антироссийских санкций
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Эксперт Белова: компании в Европе запасают газ из-за рисков новых санкций против России
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