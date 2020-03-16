Коронавирус

URA.RuURA.RuЕвропа запретит въезд в Шенгенскую зону

Власти Евросоюза намерены запретить въезд в страны Шенгенской зоны на 30 дней из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Границы Европы закрывают из-за коронавируса

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Умер один из основателей «Гражданской обороны» Константин Рябинов

В Санкт-Петербурге умер один из основателей «Гражданской обороны» Константин Рябинов.
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МИД заявил о несогласии террористов в Идлибе соблюдать режим перемирия

Крупные вооруженные формирования террористов в сирийской провинции Идлиб не согласились с российско-турецкими договоренностями о введении режима перемирия в регионе.
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Коэффициент на отмену The International 2020 опустился с 50 до 1.15

В начале марта букмекерская компания «БалтБет» открыла линию ставок на отмену The International 2020 по Dota 2. На тот момент коэффициент составлял 50, а со временем снизился до 1.15.
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Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей

Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю.
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Отец Юлии Началовой обратился к дочери и сплетникам

Сегодня, 16 марта, исполняется ровно год со дня смерти популярной певицы Юлии Началовой.
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В Новой Зеландии начались продажи Suzuki Jimny с грузовой платформой.
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Зеленский призвал украинцев сидеть дома и закрыл метро

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Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат

Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
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