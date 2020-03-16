Коронавирус
ПрофильЕвропа запретит въезд в Шенгенскую зону
Страны Евросоюза намерены ввести запрет на въезд в зону действия Шенгенского договора. Граждан самих шенгенских стран запрет не коснется, информирует Financial Times со ссылкой на источники. Пока в Еврокомиссии эту информацию решили не комментировать.
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Общество
Законопроект о досрочном выходе на пенсию внесен в Госдуму
Если закон будет принят, женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, в случае невозможности трудоустройства в течение 12 месяцев с даты признания безработным или по состоянию здоровья вне зависимости от вида трудовой деятельности при наличии страхового стажа не менее 15 лет могут выйти на пенсию досрочно.
Общество
Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда
Общество
Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.
Политика
Лукашенко: Россия вся полыхает от коронавируса
Политик констатировал, что «Россия вся полыхает от коронавируса», отмечает БелТА. При этом он назвал РФ «родной».
Общество
Король Испании лишил отца финансирования и сам отказался от наследства
Политика
Власти рассматривают возможность закрытия границ
В заявлении отмечено, что ограничения на въезд из Белоруссии вводятся из-за того, что власти этой страны не принимают рекомендации Всемирной организации здравоохранения по перекрытию границ и ситуация с вирусом там хуже, чем в России.
Общество
368 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки
Общество
Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине
Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.
Футбол
Мелкадзе помог «Тамбову» одержал первую победу в РПЛ в новом году
Нижний Новгород, 16 марта 2020, 21:24 — REGNUM 16 марта на стадионе «Нижний Новгород» в рамках последнего матча 22-го тура РПЛ встретились команды «Тамбов» и «Крылья Советов».
Экономика
ЦБ РФ: В России запретят выпуск и организацию обращения криптовалют
В законопроекте «О цифровых финансовых активах» будет обозначен запрет на выпуск и организацию обращения криптовалюты, заявил директор юридического департамента Банка России Алексей Гузнов в интервью «Интерфаксу».
Происшествия
В Воронежской области у пассажирки поезда заподозрили коронавирус
В инфекционное отделение Борисоглебской районной больницы госпитализировали с подозрением на коронавирус 53-летнюю женщину, которую сняли с поезда «Москва – Волгоград».
Экономика
Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей
Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю.
Футбол
Матч РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» отменили
Встреча 23-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом», которая должна была пройти в Москве в воскресенье, 22 марта, отменена.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93
В России зафиксировано свыше 90 случаев заражения коронавирусом, более 80 — завезённые.
Общество
Умер сооснователь «Гражданской обороны» Константин Рябинов
Музыкант, сооснователь панк-группы "Гражданская оборона" Константин Рябинов (Кузя УО) скончался в Санкт-Петербурге, сообщил публицист Вадим Лурье.
Политика
Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию
Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Общество
Торговые сети отметили незначительное повышение спроса на продукцию длительного хранения
Политика
В МИД Белоруссии прокомментировали закрытие границы с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на границе с Белоруссией вводится ограничение на пропуск граждан.
Общество
Банки начали переводить своих сотрудников на удаленную работу
Значительное число своих сотрудников переводит на удаленный режим ВТБ, из дома будут работать больше половины сотрудников Газпромбанка, Тинькофф-банк также сообщил, что решил постепенно выводить людей из офисов домой и переведет на удаленную работу тех, кто технически может работать из дома.
Авто
В Шотландии обнаружили скопление старых Lada
Как пишет «Wroom.ru», один из пользователей социальной сети Facebook разместил фотографии старых машин «Лада», которые находятся на авторазборке в Шотландии.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Политика
Путин назвал плюсы и минусы санкций
О санкциях как стимуле для развития экономики рассказал в четырнадцатой серии видеоинтервью ТАСС президент Владимир Путин.
Технологии
В WhatsApp появится функция удаления сообщений
В WhatsApp появится новая функция, позволяющая автоматически удалять сообщения, сообщается в официальном блоге мессенджера.
Общество
В Хорватии дома начали распродавать за 11 рублей
Футбол
«Реал» решил продать Бэйла
Происшествия
В Петербурге совершен вооруженный налет на банк. Задержаны двое
Как стало известно «Фонтанке», около восьми вечера в отделение «Восточного» на углу улицы Дыбенко и проспекта Большевиков ворвались вооруженные мужчины.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Футбол
Семин высказался о предложении Федуна досрочно завершить чемпионат
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о предложении владельца столичного "Спартака" Леонида Федуна досрочно завершить чемпионат России из-за ситуации с коронавирусом.
Происшествия
Полиция порвала русофобский плакат на митинге радикалов в Тернополе
Радикалы принесли с собой шины и баннеры с антироссийскими лозунгами.