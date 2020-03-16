Коронавирус

ПрофильПрофильЕвропа запретит въезд в Шенгенскую зону

Страны Евросоюза намерены ввести запрет на въезд в зону действия Шенгенского договора. Граждан самих шенгенских стран запрет не коснется, информирует Financial Times со ссылкой на источники. Пока в Еврокомиссии эту информацию решили не комментировать.
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Евросоюз на 30 дней запретил въезд в страны Шенгенской зоны

Московский Комсомолец11:45

Евросоюз ограничивает въезд в Шенген из-за коронавируса

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FT: Власти ЕС планируют закрыть въезд в Шенген

Фонтанка.Ру11:04

Границы Европы закрывают из-за коронавируса

Lenta.ru12:52

Европа намерена ввести запрет на въезд в Шенгенскую зону

Газета.Ru10:41

FT узнала о планах властей ЕС запретить въезд в шенгенскую зону

Ведомости10:36

FT узнала о плане властей ЕС запретить въезд из нешенгенских стран

РБК11:14
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Общество

Законопроект о досрочном выходе на пенсию внесен в Госдуму

Если закон будет принят, женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, в случае невозможности трудоустройства в течение 12 месяцев с даты признания безработным или по состоянию здоровья вне зависимости от вида трудовой деятельности при наличии страхового стажа не менее 15 лет могут выйти на пенсию досрочно.
REGNUM 04:19
Общество

Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда

RT на русском 12:47
Общество

Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.
РБК 08:06
Политика

Лукашенко: Россия вся полыхает от коронавируса

Политик констатировал, что «Россия вся полыхает от коронавируса», отмечает БелТА. При этом он назвал РФ «родной».
News.ru 05:28
Общество

Король Испании лишил отца финансирования и сам отказался от наследства

Народные новости вчера в 18:39
Политика

Власти рассматривают возможность закрытия границ

В заявлении отмечено, что ограничения на въезд из Белоруссии вводятся из-за того, что власти этой страны не принимают рекомендации Всемирной организации здравоохранения по перекрытию границ и ситуация с вирусом там хуже, чем в России.
Коммерсантъ 12:11
Общество

368 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки

Псковское агентство информации 02:16
Общество

Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине

Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.
REGNUM 11:45
Футбол

Мелкадзе помог «Тамбову» одержал первую победу в РПЛ в новом году

Нижний Новгород, 16 марта 2020, 21:24 — REGNUM 16 марта на стадионе «Нижний Новгород» в рамках последнего матча 22-го тура РПЛ встретились команды «Тамбов» и «Крылья Советов».
REGNUM 14:24
Экономика

ЦБ РФ: В России запретят выпуск и организацию обращения криптовалют

В законопроекте «О цифровых финансовых активах» будет обозначен запрет на выпуск и организацию обращения криптовалюты, заявил директор юридического департамента Банка России Алексей Гузнов в интервью «Интерфаксу».
РБК 10:12
Происшествия

В Воронежской области у пассажирки поезда заподозрили коронавирус

В инфекционное отделение Борисоглебской районной больницы госпитализировали с подозрением на коронавирус 53-летнюю женщину, которую сняли с поезда «Москва – Волгоград».
Обозреватель Врн 09:40
Экономика

Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей

Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю.
Коммерсантъ 11:18
Футбол

Матч РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» отменили

Встреча 23-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом», которая должна была пройти в Москве в воскресенье, 22 марта, отменена.
РБК 11:57
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93

В России зафиксировано свыше 90 случаев заражения коронавирусом, более 80 — завезённые.
RT на русском 13:56
Общество

Умер сооснователь «Гражданской обороны» Константин Рябинов

Музыкант, сооснователь панк-группы "Гражданская оборона" Константин Рябинов (Кузя УО) скончался в Санкт-Петербурге, сообщил публицист Вадим Лурье.
Интерфакс 13:21
Политика

Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию

Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Московский Комсомолец 02:25
Общество

Торговые сети отметили незначительное повышение спроса на продукцию длительного хранения

ТАСС 14:06
Политика

В МИД Белоруссии прокомментировали закрытие границы с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на границе с Белоруссией вводится ограничение на пропуск граждан.
REGNUM 04:24
Общество

Банки начали переводить своих сотрудников на удаленную работу

Значительное число своих сотрудников переводит на удаленный режим ВТБ, из дома будут работать больше половины сотрудников Газпромбанка, Тинькофф-банк также сообщил, что решил постепенно выводить людей из офисов домой и переведет на удаленную работу тех, кто технически может работать из дома.
Эхо Москвы 14:02
Авто

В Шотландии обнаружили скопление старых Lada

Как пишет «Wroom.ru», один из пользователей социальной сети Facebook разместил фотографии старых машин «Лада», которые находятся на авторазборке в Шотландии.
Тарантас Ньюс 09:56
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Политика

Путин назвал плюсы и минусы санкций

О санкциях как стимуле для развития экономики рассказал в четырнадцатой серии видеоинтервью ТАСС президент Владимир Путин.
Российская газета 03:45
Технологии

В WhatsApp появится функция удаления сообщений

В WhatsApp появится новая функция, позволяющая автоматически удалять сообщения, сообщается в официальном блоге мессенджера.
Rambler News Service вчера в 09:02
Общество

В Хорватии дома начали распродавать за 11 рублей

Московский Комсомолец 03:53
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«Реал» решил продать Бэйла

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Как стало известно «Фонтанке», около восьми вечера в отделение «Восточного» на углу улицы Дыбенко и проспекта Большевиков ворвались вооруженные мужчины.
Фонтанка.Ру 13:40
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ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
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Семин высказался о предложении Федуна досрочно завершить чемпионат

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о предложении владельца столичного "Спартака" Леонида Федуна досрочно завершить чемпионат России из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 12:41
Происшествия

Полиция порвала русофобский плакат на митинге радикалов в Тернополе

Радикалы принесли с собой шины и баннеры с антироссийскими лозунгами.
РИА Новости 12:10
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