Страны Евросоюза намерены ввести запрет на въезд в зону действия Шенгенского договора. Граждан самих шенгенских стран запрет не коснется, информирует Financial Times со ссылкой на источники. Пока в Еврокомиссии эту информацию решили не комментировать.

Общество Законопроект о досрочном выходе на пенсию внесен в Госдуму Если закон будет принят, женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, в случае невозможности трудоустройства в течение 12 месяцев с даты признания безработным или по состоянию здоровья вне зависимости от вида трудовой деятельности при наличии страхового стажа не менее 15 лет могут выйти на пенсию досрочно.

Общество Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.

Политика Власти рассматривают возможность закрытия границ В заявлении отмечено, что ограничения на въезд из Белоруссии вводятся из-за того, что власти этой страны не принимают рекомендации Всемирной организации здравоохранения по перекрытию границ и ситуация с вирусом там хуже, чем в России.

Общество Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.

Экономика ЦБ РФ: В России запретят выпуск и организацию обращения криптовалют В законопроекте «О цифровых финансовых активах» будет обозначен запрет на выпуск и организацию обращения криптовалюты, заявил директор юридического департамента Банка России Алексей Гузнов в интервью «Интерфаксу».

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Футбол Матч РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» отменили Встреча 23-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом», которая должна была пройти в Москве в воскресенье, 22 марта, отменена.

Политика Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.

Политика В МИД Белоруссии прокомментировали закрытие границы с Россией Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на границе с Белоруссией вводится ограничение на пропуск граждан.

Общество Банки начали переводить своих сотрудников на удаленную работу Значительное число своих сотрудников переводит на удаленный режим ВТБ, из дома будут работать больше половины сотрудников Газпромбанка, Тинькофф-банк также сообщил, что решил постепенно выводить людей из офисов домой и переведет на удаленную работу тех, кто технически может работать из дома.

Авто В Шотландии обнаружили скопление старых Lada Как пишет «Wroom.ru», один из пользователей социальной сети Facebook разместил фотографии старых машин «Лада», которые находятся на авторазборке в Шотландии.

Происшествия В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.

Политика Путин назвал плюсы и минусы санкций О санкциях как стимуле для развития экономики рассказал в четырнадцатой серии видеоинтервью ТАСС президент Владимир Путин.