Необъяснимый парадокс для Европы заключается в том, что сейчас, когда началась закачка газа в ПХГ, а работа газоперерабатывающего предприятия полностью восстановлена, цены на газ и не думают снижаться.
Белорусская студия Sad Cat представила на Gamescom 2021: Opening Night Live новый тизер ретрофутуристического экшен-платформера Replaced, вдохновленного фильмами "Бегущий по лезвию 2049", "Чужой" и "Апгрейд".
В ходе анализа статистики заболеваемости коронавирусной инфекцией в большой группе привитых сотрудников медучреждений удалось установить, что после полной вакцинации заболели менее 1% людей, сообщает РИА Новости.
Полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов сообщил, что «сегодня состоялось первое заседание Контактной группы после летнего месячного перерыва».
Исследование показало, как животные совершенствуют свои навыки Биомеханики из Калифорнийского университета в Беркли изучили повадки лисьих белок (Sciurus niger) — широко распространенного в Северной Америке вида белок.