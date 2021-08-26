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Европа запуталась: теперь ей придется больше платить России

Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу оператора "Северного потока — 2", компании Nord Stream AG, связанную с применением ограничений в рамках Третьего энергопакета.
РИА Новости
Вчера же стало известно, что "Газпром" начал закачку голубого топлива в собственные подземные хранилища в Европе.
РИА Новости
Необъяснимый парадокс для Европы заключается в том, что сейчас, когда началась закачка газа в ПХГ, а работа газоперерабатывающего предприятия полностью восстановлена, цены на газ и не думают снижаться.
РИА Новости
По состоянию на 25 августа за тысячу кубометров газа на рынках просили уже 560 долларов.
РИА Новости

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Европе теперь придется больше платить России за газ, она совсем запуталась
Monavista Daily13:24
Европа запуталась: теперь ей придется больше платить России
РИА Новости01:00
Европе придется больше платить за природный газ России
Актуальные Новости11:28
«Необъяснимый парадокс»: Европе придется больше платить России за газ
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Европе придется больше платить России за газ
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