Европарламент не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
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Европарламент сформулировал свою позицию по событиям в Белоруссии, приняв соответствующую резолюцию. Европейские депутаты отказываются считать Александра Лукашенко легитимным президентом республики, а также призывают к введению многочисленных санкций, в том числе и в отношении граждан России.В источнике
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