Европарламент сформулировал свою позицию по событиям в Белоруссии, приняв соответствующую резолюцию. Европейские депутаты отказываются считать Александра Лукашенко легитимным президентом республики, а также призывают к введению многочисленных санкций, в том числе и в отношении граждан России.