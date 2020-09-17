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Газета.Ru
Газета.Ru

Европарламент не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Европарламент сформулировал свою позицию по событиям в Белоруссии, приняв соответствующую резолюцию. Европейские депутаты отказываются считать Александра Лукашенко легитимным президентом республики, а также призывают к введению многочисленных санкций, в том числе и в отношении граждан России.В источнике
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Европарламент обвинил Лукашенко в фальсификации выборов в Белоруссии

ИА Красная Весна07:52
РИА Новости

Европарламент не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

РИА Новости07:13
Lenta.ru

Европарламент поддержал санкции против Лукашенко

Lenta.ru08:07
ТАСС

Косачев считает резолюцию Европарламента бесцеремонным вмешательством в дела Белоруссии

ТАСС09:26
News.ru

Европарламент не признал Лукашенко президентом

News.ru06:48
REGNUM

Европарламент поддержал введение санкций против Минска

REGNUM07:43
Эхо Москвы

Европарламент принял резолюцию по Белоруссии с требованием санкций против Александра Лукашенко

Эхо Москвы07:07
КП - Беларусь

Европарламент 17 сентября принял резолюцию по ситуации в Беларуси и призвал Евросоюз ввести жесткие санкции

КП - Беларусь07:36

На финансирование СМИ в 2021-2023 годах направят более 300 млрд рублей

Произойдет увеличение финансирования на информационно-разъяснительное и экспертно-социологическое сопровождение результатов и мероприятий национальных проектов в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2021 году на 1,4 млрд рублей, в 2022 году на 1,4 млрд рублей.
ТАСС07:57
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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СМИ Белоруссии устроили акцию в поддержку арестованных фотографов

Несколько негосударственных СМИ и порталов Белоруссии убрали с заглавных страниц своих сайтов иллюстрации в поддержку фотокорреспондентов, которые были задержаны и арестованы после освещения акции протеста.
Взгляд.ру05:13

Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате

Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.
Российская газета05:45
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В Кремле считают бесполезным фиксировать даты «нормандского саммита»

Комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского, что саммит может состояться после второй встречи советников, Песков сказал: "Мы бы сейчас не стали фиксировать какие-то даты, потому что это бесполезно".
Российская газета06:55
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«Важные истории»: Навального разрабатывали несколько подразделений ФСБ, специализирующиеся на репрессиях

По данным издания, позже к разработке Навального подключилось еще одно подразделение ФСБ — управление по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом (УБТПЭ), входящее в Службу по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ.
Дождь05:16
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Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ на доходы более 5 млн

Правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы поправки в Налоговый кодекс, повышающие до 15 процентов налог на доходы физических лиц, превышающие пять миллионов рублей за налоговый период.
Российская газета09:22
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В Крыму замглавы администрации Кировского района задержан за взятку

Посёлок городского типа Кировское, Крым, 17 сентября 2020, 15:50 — REGNUM Заместитель главы администрации Кировского района Республики Крым обвиняется в покушении на получение взятки, сообщили 17 сентября в пресс-службе Главного Следственного управления СКР по Крыму и Севастополю.
REGNUM08:50
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