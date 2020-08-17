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ИА Новороссия
ИА Новороссия

Европарламент объявил президента Белоруссии персоной нон грата

Документ подписали главы Прогрессивного альянса социалистов и демократов, Европейской народной партии, партии "Обновить Европу", Партии зелёных и группы "Европейских консерваторов и реформистов". Они объявили действующего президента Белоруссии персоной нон грата в Европейском союзе.В источнике
С чего всё началось
17 августа ведущие фракции Европарламента заявили
, что не признают Александра Лукашенко вновь избранным президентом Белоруссии и считают его персоной нон грата в ЕС.
Известиявчера в 12:54
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RT на русском

Как проходит консолидация Запада против Лукашенко

RT на русском18:03
Московский Комсомолец

В Европарламенте не признали Лукашенко президентом

Московский Комсомолецвчера в 16:24
ТАСС

В Европарламенте не признают выборы в Белоруссии и считают Лукашенко персоной нон грата

ТАССвчера в 07:53
РБК

В Европарламенте не признали итоги выборов в Белоруссии

РБКвчера в 09:55
РИА Новости

В Европарламенте пригрозили объявить Лукашенко персона нон грата

РИА Новостивчера в 08:08
Известия

Принцип разбирательства: почему ЕС перешел к угрозам в адрес Лукашенко

Известиявчера в 12:54
Газета.Ru

Депутаты Европарламента не признали выборы в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 08:47

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, поскольку это будет являться нарушением Трудового кодекса, однако намерен рассмотреть это пожелание при переносе выходных дней в 2021 году.
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Известия20:40
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Адвокат Жорин оценил шансы мужа Легкоступовой получить наследство

«Точно установить, кто из потенциальных наследников получит наследство Валентины Легкоступовой, будет возможно после того, как нотариус откроет наследственное дело, и наследники заявят о своих правах на наследство либо откажутся от него», — подытожил адвокат.
NewInformвчера в 05:13
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Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что принятие решения по августовским выплатам на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения ряда инстанций, в том числе социального блока правительства.
Газета.Ru21:14
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