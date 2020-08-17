Европарламент объявил президента Белоруссии персоной нон грата
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Документ подписали главы Прогрессивного альянса социалистов и демократов, Европейской народной партии, партии "Обновить Европу", Партии зелёных и группы "Европейских консерваторов и реформистов". Они объявили действующего президента Белоруссии персоной нон грата в Европейском союзе.В источнике
С чего всё началось
17 августа ведущие фракции Европарламента заявили
, что не признают Александра Лукашенко вновь избранным президентом Белоруссии и считают его персоной нон грата в ЕС.
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