Политика
РИА НовостиЕвропарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза, свидетельствуют результаты голосования на пленарной сессии ЕП. Ранее документ прошел необходимые одобрения в Европарламенте.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Европарламент 29 января должен ратифицировать соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Общественное телевидение России01:41
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 19:33, Ашберн
Здоровье
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162 человек
Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162, сообщает местный Комитет здравоохранения.
Происшествия
Двух человек госпитализировали в Воронеже с подозрением на коронавирус
В Воронеже 35-летний мужчина и 55-летняя женщина были госпитализированы с подозрением на коронавирус 2019-nCoV.
Политика
Аббас представит в ООН резолюцию против «сделки века»
Палестинский лидер Махмуд Аббас на заседании Совета Безопасности ООН представит резолюцию против плана США по ближневосточному урегулированию.
Футбол
«Спартак» интересуется нападающим сборной Буркина-Фасо
В поле зрения 22-кратных чемпионов страны угодил нападающий сборной Буркина-Фасо Бассиру Компаоре.
Культура
В Москве состоялась светская премьера «Содержанок-2»
Напомним, первый сезон «Содержанок» вышел весной 2019 года. Режиссером проекта выступил Константин Богомолов.
Хоккей
«Ак Барс» выиграл пятый матч подряд, победив «Витязь»
Подольский «Витязь» на домашней площадке проиграл казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:4. Казанский клуб победил в пятом матче подряд, «Витязь» проиграл четвёртый матч из последних пяти.
Общество
Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Политика
Оскал «беззубого пса»: в Госдуме прокомментировали новые санкции США
Депутат Государственной думы РФ от полуострова Крым Михаил Шеремет прокомментировал решение властей США ввести очередной пакет индивидуальных санкций в отношении восьми граждан Украины и России, а также российской компании "Гранд Сервис Экспресс", осуществляющей железнодорожные перевозки на полуостров.
Политика
Путин и Нетаньяху обсудят в Москве «сделку века»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретятся в четверг в Москве и обсудят так называемую «сделку века» — план США по палестино-израильскому урегулированию, передает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию израильского премьера.
Наука
Технология CRISPR вылечила свиней с мышечной дистрофией
Недавно же учёные из Мюнхенского технического университета (TUM) использовали инструмент редактирования генов CRISPR, чтобы вылечить от этого недуга подопытных свиней.
Общество
Лукашенко поручил обсудить поставки нефти с Казахстаном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном о поставках нефти, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Политика
Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Политика
Посольство России в США прокомментировало новые санкции
Новые санкции США по Крыму не изменят политики России, говорится в заявлении посольства РФ в США.
Наука
В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку
Происшествия
В Москве арестовали отвечавшего за закупки для МИДа чиновника
Суд в Москве арестовал по подозрению в получении взяток начальника отдела организации госзакупок ФГБУ "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексея Добровольского, выяснил "Ъ".
Политика
Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ
Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Происшествия
Адвокат сообщила о возобновлении дела в отношении врача Каабака
Адвокат Осинина заявила, что дело в отношении Каабака было возбуждено в 2015 году, а обвинение врачу предъявили в 2018-м.
Политика
За проведение выборов в Крыму Канада ввела новые санкции против России
«Сегодняшние санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники едины в своем осуждении незаконной аннексии Россией Крыма и нелегитимных выборов, проведенных там осенью прошлого (2019) года», — заявил глава внешнеполитического ведомства Канады.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Шоу-бизнес
Николаев назвал размер пенсии народного артиста России
Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, какую пенсию будет получать в статусе народного артиста России.
Политика
В Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»
Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.
Политика
Толстой заявил о страхе Украины и Грузии от контакта с Россией в ПАСЕ
Украинская и грузинская делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы боятся прямого контакта с Россией, заявил депутат Госдумы Петр Толстой в интервью газете "Известия".
Общество
Чешский министр хотел потратить на создание сайта 16 миллионов евро. Местные программисты сделали его за выходные и бесплатно
Правительство Чехии предложило разработчикам деньги за сайт, но программисты подарили его государству — это они задумывали сделать изначально.
Технологии
Microsoft обещает обновить Windows 7
Американская компания Microsoft планирует обновить популярную операционную систему Windows 7, но далеко не для всех.
Происшествия
Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве экс-директора «Меньшевика»
Коллегия присяжных заседателей признала невиновным бывшего директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, обвиняемого в убийстве охранника предприятия в декабре 2017 года, чтобы помешать приставам.
Авто
Обновлен рейтинг самых ликвидных автомобилей
Эксперты провели анализ российского автомобильного рынка и назвали самые ликвидные автомобили, которые после нескольких лет эксплуатации меньше всего теряют в цене.