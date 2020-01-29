Политика

РИА НовостиРИА НовостиЕвропарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза, свидетельствуют результаты голосования на пленарной сессии ЕП. Ранее документ прошел необходимые одобрения в Европарламенте.
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Европейский парламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Вести.Ru16:45

Европейский парламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза 31 января

Эхо Москвы17:06

Совет ЕС окончательно одобрит договор о Brexit в четверг

РИА Новости12:52

Европарламент ратифицировал соглашение по Brexit

Интерфакс12:49

Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза

ТАСС12:38

Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Известия13:23

Европарламент 29 января должен ратифицировать соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Общественное телевидение России01:41
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Здоровье

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162 человек

Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162, сообщает местный Комитет здравоохранения.
РИА Новости 17:33
Происшествия

Двух человек госпитализировали в Воронеже с подозрением на коронавирус

В Воронеже 35-летний мужчина и 55-летняя женщина были госпитализированы с подозрением на коронавирус 2019-nCoV.
Известия вчера в 18:19
Биатлон

Сборная России по биатлону выиграла эстафету на юниорском ЧМ

News.ru 08:02
Политика

Аббас представит в ООН резолюцию против «сделки века»

Палестинский лидер Махмуд Аббас на заседании Совета Безопасности ООН представит резолюцию против плана США по ближневосточному урегулированию.
RT на русском 15:31
Футбол

«Спартак» интересуется нападающим сборной Буркина-Фасо

В поле зрения 22-кратных чемпионов страны угодил нападающий сборной Буркина-Фасо Бассиру Компаоре.
Вести.Ru вчера в 18:02
Культура

В Москве состоялась светская премьера «Содержанок-2»

Напомним, первый сезон «Содержанок» вышел весной 2019 года. Режиссером проекта выступил Константин Богомолов.
RuNews24.ru 03:31
Хоккей

«Ак Барс» выиграл пятый матч подряд, победив «Витязь»

Подольский «Витязь» на домашней площадке проиграл казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:4. Казанский клуб победил в пятом матче подряд, «Витязь» проиграл четвёртый матч из последних пяти.
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Общество

Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
РБК 10:41
Происшествия

В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный

Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
ТАСС 08:56
Политика

Оскал «беззубого пса»: в Госдуме прокомментировали новые санкции США

Депутат Государственной думы РФ от полуострова Крым Михаил Шеремет прокомментировал решение властей США ввести очередной пакет индивидуальных санкций в отношении восьми граждан Украины и России, а также российской компании "Гранд Сервис Экспресс", осуществляющей железнодорожные перевозки на полуостров.
Московский Комсомолец 17:58
Политика

Путин и Нетаньяху обсудят в Москве «сделку века»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретятся в четверг в Москве и обсудят так называемую «сделку века» — план США по палестино-израильскому урегулированию, передает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию израильского премьера.
Росбалт 18:20
Наука

Технология CRISPR вылечила свиней с мышечной дистрофией

Недавно же учёные из Мюнхенского технического университета (TUM) использовали инструмент редактирования генов CRISPR, чтобы вылечить от этого недуга подопытных свиней.
Вести.Ru 06:18
Общество

Лукашенко поручил обсудить поставки нефти с Казахстаном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном о поставках нефти, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
РБК 10:38
Армия и оружие

Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа

News.ru 08:59
Политика

Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Lenta.ru 06:05
Политика

Посольство России в США прокомментировало новые санкции

Новые санкции США по Крыму не изменят политики России, говорится в заявлении посольства РФ в США.
РИА Новости 19:00
Наука

В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку

РИА Новости 06:42
Происшествия

В Москве арестовали отвечавшего за закупки для МИДа чиновника

Суд в Москве арестовал по подозрению в получении взяток начальника отдела организации госзакупок ФГБУ "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексея Добровольского, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 02:46
Политика

Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ

Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru вчера в 12:43
Происшествия

Адвокат сообщила о возобновлении дела в отношении врача Каабака

Адвокат Осинина заявила, что дело в отношении Каабака было возбуждено в 2015 году, а обвинение врачу предъявили в 2018-м.
РБК 15:33
Политика

За проведение выборов в Крыму Канада ввела новые санкции против России

«Сегодняшние санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники едины в своем осуждении незаконной аннексии Россией Крыма и нелегитимных выборов, проведенных там осенью прошлого (2019) года», — заявил глава внешнеполитического ведомства Канады.
Красная весна 17:57
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru 07:55
Шоу-бизнес

Николаев назвал размер пенсии народного артиста России

Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, какую пенсию будет получать в статусе народного артиста России.
Вечерняя Москва 09:25
Политика

В Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»

Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.
РИА Новости 07:10
Политика

Толстой заявил о страхе Украины и Грузии от контакта с Россией в ПАСЕ

Украинская и грузинская делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы боятся прямого контакта с Россией, заявил депутат Госдумы Петр Толстой в интервью газете "Известия".
РИА Новости 17:32
Общество

Чешский министр хотел потратить на создание сайта 16 миллионов евро. Местные программисты сделали его за выходные и бесплатно

Правительство Чехии предложило разработчикам деньги за сайт, но программисты подарили его государству — это они задумывали сделать изначально.
Snob.ru 12:16
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Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 09:30
Технологии

Microsoft обещает обновить Windows 7

Американская компания Microsoft планирует обновить популярную операционную систему Windows 7, но далеко не для всех.
Журналистская правда 03:04
Происшествия

Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве экс-директора «Меньшевика»

Коллегия присяжных заседателей признала невиновным бывшего директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, обвиняемого в убийстве охранника предприятия в декабре 2017 года, чтобы помешать приставам.
Интерфакс вчера в 15:27
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Обновлен рейтинг самых ликвидных автомобилей

Эксперты провели анализ российского автомобильного рынка и назвали самые ликвидные автомобили, которые после нескольких лет эксплуатации меньше всего теряют в цене.
Car.ru 10:31
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