Политика
Life.ruВ Европарламенте одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Большинство депутатов на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе одобрило соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза, сообщает ТАСС. Сделку поддержал 621 депутат, высказались против 49, а 13 воздержались.
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Европарламент 29 января должен ратифицировать соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Общественное телевидение России01:41
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