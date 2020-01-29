Политика

Life.ruLife.ruВ Европарламенте одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Большинство депутатов на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе одобрило соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза, сообщает ТАСС. Сделку поддержал 621 депутат, высказались против 49, а 13 воздержались.
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