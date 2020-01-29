Большинство депутатов на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе одобрило соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза, сообщает ТАСС. Сделку поддержал 621 депутат, высказались против 49, а 13 воздержались.

В Европарламенте одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Политика Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.

Политика Названы перспективы взыскания суверенного долга Украины перед Россией Летом Верховный суд Великобритании огласит вердикт по делу о суверенном долге Украины перед Россией. Судебная тяжба продолжается пять лет.

Общество Социальные выплаты и пособия с февраля вырастут на 3% С 1 февраля социальные выплаты и пособия проиндексируются на 3%. Соответствующее постановление Министерства труда и соцзащиты направлено на согласование в Минфин и Минэкономразвития.

Шоу-бизнес Киркоров и Ревва выступили на празднике 6-летней миллионерши На дне рождения 6-летнего блогера Насти Радзинской, которая благодаря роликам в YouTube зарабатывает 18 млн долларов в год, выступили Филипп Киркоров и Александр Ревва, сообщает Teleprogramma.pro.

Происшествия Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде 34-летнего жителя Новосибирска задержали по подозрению в убийстве 33-летней бывшей возлюбленной, которая находилась на восьмом месяце беременности, сообщает региональный Следственный комитет.

Политика Качество жизни в регионах оценит АСИ Агентство стратегических инициатив намерено разработать рейтинг качества жизни в регионах на основе опросов населения по типовым вопросам.

Общество Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.

Общество Белорусским НПЗ предрекли крах из-за замены российской нефти Поставки нефти через балтийский транзит приведут к тому, что белорусская нефтеперерабатывающая отрасль станет нежизнеспособной, заявил руководитель центра "Международная энергополитика" Юрий Солозобов в интервью Sputnik Латвия.

Общество Вдова Коби Брайанта поблагодарила поклонников за поддержку Вдова Коби Брайанта Ванесса написала в «Инстаграме» пост, в котором поблагодарила всех сочувствующих трагедии, случившейся в их семье, за поддержку.

Общество Сервис Protonmail заблокирован в РФ из-за рассылок о «минировании» ФСБ России сообщила о блокировке еще одного зарубежного почтового сервиса, с которого осуществлялась рассылка ложных сообщений об угрозах взрывов различных объектов в России.