Политика
РИА НовостиЕвропарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза, свидетельствуют результаты голосования на пленарной сессии ЕП. Ранее документ прошел необходимые одобрения в Европарламенте.
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Европарламент 29 января должен ратифицировать соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Общественное телевидение России01:41
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Политика
ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации
Накануне комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
Кино
Продюсер «Оно» сообщил о работе над продолжением «Смертельного оружия»
Американский продюсер Дэн Лин сообщил о планах начать работу над продолжением известного боевика «Смертельное оружие».
Наука
Китайские ученые изготовили лекарство против коронавируса
Китайское информационное агентство «Синьхуа» сообщает, что сотрудники Уханьского института вирусологии при Академии наук КНР сумели выделить некое вещество, на клеточном уровне эффективно сдерживающее коронавирус 2019-nCoV.
Общество
Каждый пятый многоквартирный дом в России может пойти под снос
В регионах России 20% многоквартирных домов подходит под «московские» критерии реновации. Поэтому каждый пятый дом может попасть под снос.
Экономика
В США отнесли коронавирус к факторам неопределённости для экономики
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл причислил ситуацию с новым коронавирусом к факторам неопределённости в отношении перспектив экономического развития страны.
Футбол
Крылья Советов объявили о переходе Соболева в «Спартак»
Самарские "Крылья Советов" официально объявили о том, что нападающий клуба Александр Соболев перешел в "Спартак" на правах аренды, после окончания которой московский клуб сможет выкупить игрока.
Политика
США ввели санкции против железнодорожного перевозчика в Крым
США и ЕС накладывают санкции за любую коммерческую деятельность в Крыму, основное негативное последствие санкций для юридических лиц — невозможность работать с компаниями из США и ЕС, а также осуществлять расчеты.
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи запланировали забастовку
В Екатеринбурге водители скорой помощи запланировали забастовку Их не устраивают условия труда, предложенные новой компанией-аутсорсером.
Технологии
Новый вид северного сияния зафиксировали видеокамеры в небе
По данным ученых, «дюны» возникают на высоте около 100 километров в верхних слоях мезосферы. Феномен зафиксировали уже семь раз.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Шоу-бизнес
Олег Газманов станцевал в микротрусиках у бассейна
Олег Газманов зажег на Мальдивах в микротрусиках. Фанаты певца считают, что он – серьезный конкурент для Джанлуки Вакки .
Футбол
Кокорин в четверг прилетит на сбор «Зенита-2»
Гаджеты
DFI представила первые материнские платы с LGA 1200 для Comet Lake-S
Обе материнские платы выполнены в форм-факторе Micro-ATX и оснащены процессорным разъёмом LGA 1200, так что теперь можно уверенно сказать, что именно в таком исполнении выйдут процессоры Intel Comet Lake-S.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в гостевом матче АПЛ
В перенесенном матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Вест Хэм Юнайтед" на своем поле сыграл с "Ливерпулем".
Здоровье
«Не создавайте панику!» Супрун призвала не надевать маски для защиты от коронавируса
Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала советы о том, как уберечься от заражения уханьским коронавирусом и призвала беречь психическое здоровье.
Общество
Песков рассказал о профилактике коронавируса в Кремле
Никаких специальных мер в Кремле в связи со вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV не принимается.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Энергетика
Бразилия отклонила предложение о вступлении в ОПЕК
В начале января министр энергетики Бразилии Бенту Альбукерке заявил о старте переговоров по вступлению страны в Организацию стран — экспортеров нефти.
Авто
Новый Nissan Qashqai покажут осенью
Премьера нового Nissan Qashqai состоится осенью в рамках Франкфуртского автосалона.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106 человек
Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Происшествия
Четырехмесячного сына отец отравил снотворным в Подмосковье
На допросе мужчина рассказал, что он подсыпал в детское питание снотворное, чтобы ребенок лучше спал.
Политика
Путин встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым
Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика
Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке
Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016–2018 годах, в котором заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.
Энергетика
Крупнейшие газовые месторождения Украины выработаны на 80%
Пять крупнейших месторождений газа "Укргазодобычи" - дочерней компании "Нафтогаза Украины" - близки к полному истощению, говорится в сообщении на ее странице в Facebook.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Политика
Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар
«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 г. Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в сообщении Кремля.
Происшествия
Пятерых полицейских по делу Голунова задержали по трем статьям
Пятерых экс-сотрудников УВД по ЗАО Москвы, проходящих по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержали по трем статьям Уголовного кодекса — 228-й («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»), 286-й («Превышение должностных полномочий») и 303-й («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»).