Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза, свидетельствуют результаты голосования на пленарной сессии ЕП. Ранее документ прошел необходимые одобрения в Европарламенте.

Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС

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