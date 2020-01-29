Политика
vtomske.ruЕвропарламент одобрил выход Великобритании из ЕС
В четверг, 30 января, Brexit рассмотрит Совет ЕС, затем 31 января Великобритания формально покинет Евросоюз. Ранее документ о выходе Соединенного королевства из Европейского Союза одобрил Британский парламент, позже закон подписала королева Елизавета II.
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Европейский парламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза 31 января
Эхо Москвывчера в 17:06
Европарламент 29 января должен ратифицировать соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Общественное телевидение Россиивчера в 01:41
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