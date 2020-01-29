Политика
Утро.ruЕвропарламент поддержал соглашение о Brexit
Депутаты Европарламента в подавляющем большинстве проголосовали за выход Великобритании из Европейского Союза в ходе пленарной сессии, которая состоялась в среду. Как передают РИА "Новости", документ поддержали 621 чиновника, против же проголосовали лишь 48 членов, еще 13 предпочли воздержаться.
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Европарламент 29 января должен ратифицировать соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Общественное телевидение России01:41
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