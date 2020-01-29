Политика

Газета.RuГазета.RuЕвропарламент одобрил соглашение с Великобританией по Brexit

Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты голосования на пленарной сессии ЕП.
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Европейский парламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Вести.Ru16:45

Европейский парламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза 31 января

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Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза

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Известия13:23

Европарламент 29 января должен ратифицировать соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Общественное телевидение России01:41
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На момент возбуждения уголовного дела судебный пристав-исполнитель уволена со службы в связи с утратой доверия.
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Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
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Трамп заявил, что Болтон мог привести к «шестой мировой войне»

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес своего экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона, утечка информации из мемуаров которого усложнила процесс импичмента.
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Депутат Уланов: Газификации недостаточно, нужно уменьшать тариф на электричество

Депутат думы Читы Константин Уланов считает, что необходимо не только газифицировать Забайкалье для решения проблемы с загрязнением воздуха, но и принять меры для уменьшения тарифа на электроэнергию.
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Смартфоны Huawei и Honor обновят до Android 10

Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
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Корреспондент RT Arabic Вафа Шабруни получила ранение в городе Мааррат-эн-Нууман на юго-востоке провинции Идлиб.
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Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
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Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева

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Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек

Количество летальных исходов в Китае от нового типа коронавирса достигло 170 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти страны.
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Соболев поблагодарил «Крылья Советов» после перехода в «Спартак»

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США расширили санкции против России

В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
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«Ливерпуль» на выезде обыграл «Вест Хэм»

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По объектам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco, а также двум аэропортам в городах Джизане и Абхе на юго-западе королевства нанесены удары.
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Криштиану Роналду первым в мире набрал 200 млн подписчиков в Instagram

Стало известно, что первым пользователем в мире, кто набрал 200 млн подписчиков в Instagram стал португальский футболист Криштиану Роналду.
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Цифровая Людмила Гурченко станет ведущей нового телешоу

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