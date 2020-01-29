Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты голосования на пленарной сессии ЕП.

Европарламент одобрил соглашение с Великобританией по Brexit

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