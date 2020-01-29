Политика
Газета.RuЕвропарламент одобрил соглашение с Великобританией по Brexit
Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты голосования на пленарной сессии ЕП.
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Европарламент 29 января должен ратифицировать соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Общественное телевидение России01:41
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Политика
В Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»
Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.
Шоу-бизнес
Аршавин выгоняет бывшую жену с детьми на улицу
Бывший нападающий сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин выселяет свою бывшую жену и детей из квартиры.
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Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем
Железнодорожное сообщение России с Китаем будет ограничено с 31 января.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
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Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе
Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.
Политика
Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.
Музыка
Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях
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В Якутии на судебного пристава возбуждено уголовное дело
На момент возбуждения уголовного дела судебный пристав-исполнитель уволена со службы в связи с утратой доверия.
Общество
Песков рассказал о профилактике коронавируса в Кремле
Никаких специальных мер в Кремле в связи со вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV не принимается.
Экономика
В Госдуме сообщили, как прожиточный минимум влияет на пенсии и МРОТ
Минимальный размер оплаты труда и пенсии могут вырасти в случае повышения прожиточного минимума, однако в случае снижения этой величины их размер останется прежним, сообщил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, член комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ
Решение ратифицировать полномочия делегации России в полном объеме было поддержано необходимым большинством депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в рамках пленарной сессии 29 января.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Политика
Трамп заявил, что Болтон мог привести к «шестой мировой войне»
Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес своего экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона, утечка информации из мемуаров которого усложнила процесс импичмента.
Общество
Депутат Уланов: Газификации недостаточно, нужно уменьшать тариф на электричество
Депутат думы Читы Константин Уланов считает, что необходимо не только газифицировать Забайкалье для решения проблемы с загрязнением воздуха, но и принять меры для уменьшения тарифа на электроэнергию.
Гаджеты
Смартфоны Huawei и Honor обновят до Android 10
Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
Происшествия
Журналистку RT Arabic ранили в Сирии
Корреспондент RT Arabic Вафа Шабруни получила ранение в городе Мааррат-эн-Нууман на юго-востоке провинции Идлиб.
Политика
Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Шоу-бизнес
Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева
Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Футбол
«Спартак» отправился на сбор в Катар
"Спартак" отправился на второй тренировочный сбор для подготовки ко второй части сезона. Красно-белые вылетели из Шереметьева в Доху.
Экономика
«Норникель» заявил о палладиевом «пузыре» на рынке
По словам Берлина, финансовые спекулянты создали на рынке палладиевый "пузырь", что плохо для отрасли.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек
Количество летальных исходов в Китае от нового типа коронавирса достигло 170 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти страны.
Фигурное катание
Ученица Тутберидзе Канышева ушла из одиночного катания в танцы на льду
Российская фигуристка Алена Канышева заявила о своем переходе из женского одиночного катания в танцы на льду.
Футбол
Соболев поблагодарил «Крылья Советов» после перехода в «Спартак»
Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Футбол
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Вест Хэм»
Лондонский «Вест Хэм» на своем поле проиграл «Ливерпулю» (0:2) в матче 18-го тура чемпионата Англии.
Армия и оружие
Хуситы заявили об атаке на объекты Saudi Aramco и саудовские аэропорты
По объектам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco, а также двум аэропортам в городах Джизане и Абхе на юго-западе королевства нанесены удары.
Политика
Хасиков считает недопустимыми попытки оправдать депортацию калмыцкого народа
Глава Калмыкии Бату Хасиков назвал недопустимыми попытки оправдать депортацию калмыков во время сталинских репрессий.
Футбол
Криштиану Роналду первым в мире набрал 200 млн подписчиков в Instagram
Стало известно, что первым пользователем в мире, кто набрал 200 млн подписчиков в Instagram стал португальский футболист Криштиану Роналду.