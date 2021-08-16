Телеканал 24: украинские военные остаются на американской военной базе в Кабуле

Двенадцать украинских военных остаются на американской базе в Кабуле, американцев с нее уже эвакуировали, сообщил сайт телеканала "24" со ссылкой на сестру одного из военнослужащих.