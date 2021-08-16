ТАССЕвропарламент опасается, что Россия и Китай заполнят политический вакуум в АфганистанеВ Европейском парламенте (ЕП) опасаются, что Россия и Китай теперь заполнят политический вакуум в Афганистане.ТАССДокумент подписали председатель комитета по международным делам Дэвид Макалистер, глава комитета по развитию Томас Тобэ и руководитель делегации по отношениям с Афганистаном Пятрас Ауштрявичюс.КоммерсантъДепутаты также считают, что Пакистан, Иран и Индия "должны сыграть конструктивную роль" в Афганистане.РИА Новости15 августа к власти в Афганистане пришло движение «Талибан»*, президент страны Ашраф Гани бежал.ДождьЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВИА Красная ВеснаЭкономика сегодняЦентральная Служба НовостейФАННовостной фронтСлово и ДелоРБКThe Moscow PostВечерняя МоскваИзвестияРидусRT на русскомПолитРоссияЦарьградNewInformНТВКапитал страныИА "Реалист"REGNUMПодробнее о событииВ Госдуме прокомментировали заявление Европарламента о влиянии России и КНР в АфганистанеLenta.ru05:01Европарламент опасается, что Россия и Китай заполнят политический вакуум в АфганистанеТАССвчера в 16:05Эксперт оценил перспективы партнерства России и Китая в АфганистанеВзгляд.ру04:40В Европарламенте призвали выработать общую стратегию по АфганистануИА Красная Весна02:59Европарламент опасается усиления влияния России и Китая в АфганистанеКоммерсантъ19:56Европарламент опасается контроля РФ и КНР над ситуацией в АфганистанеИзвестия17:16В Госдуме прокомментировали заявление ЕП о влиянии России и КНР в АфганистанеRT на русском04:44Показать ещёОценить432Поделиться