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Европарламент опасается, что Россия и Китай заполнят политический вакуум в Афганистане

В Европейском парламенте (ЕП) опасаются, что Россия и Китай теперь заполнят политический вакуум в Афганистане.
ТАСС
Документ подписали председатель комитета по международным делам Дэвид Макалистер, глава комитета по развитию Томас Тобэ и руководитель делегации по отношениям с Афганистаном Пятрас Ауштрявичюс.
Коммерсантъ
Депутаты также считают, что Пакистан, Иран и Индия "должны сыграть конструктивную роль" в Афганистане.
РИА Новости
15 августа к власти в Афганистане пришло движение «Талибан»*, президент страны Ашраф Гани бежал.
Дождь

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