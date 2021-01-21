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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Европарламент потребовал остановить «Северный поток-2» из-за ареста Навального

В резолюции, финальная версия которой была подготовлена на этой неделе, депутаты призвали немедленно отпустить господина Навального и других задержанных в день его прилета в РФ, «значительно усилить» ограничительные меры ЕС в отношении России, ввести персональные санкции против «связанных с режимом» российских олигархов и «немедленно остановить» завершение реализации проекта «Северный поток-2».В источнике
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РИА Новости

Европарламент принял антироссийскую резолюцию по Навальному

РИА Новости10:45
Коммерсантъ

Европарламент потребовал остановить «Северный поток-2» из-за ареста Навального

Коммерсантъ10:34
News.ru

В один голос с США: Европарламент захотел остановить «Северный поток — 2»

News.ru09:50
ТАСС

ЕП призвал к санкциям и блокированию «Северного потока - 2» из-за ареста Навального

ТАСС10:43
Национальная служба новостей

«Навальный - громадная проблема». В Германии ответили на резолюцию по «Северному потоку-2»

Национальная служба новостей07:09
Газета.Ru

Европарламент подготовил резолюцию о прекращении строительства «Северного потока - 2»

Газета.Ru02:00
Дождь

Европарламент потребует остановить строительство «Северного потока-2» из-за ареста Навального

Дождьвчера в 13:55

СК завел уголовные дела по итогам проверки колонии в Иркутской области

В Иркутской области следователи возбудили уголовное дело по факту противоправных действий в отношении 31-летнего осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии № 6 в Иркутске.
СК завел уголовные дела по итогам проверки колонии в Иркутской области
Российская газета06:40

Вакцина Pfizer и BioNTech оказалась эффективной против британского штамма SARS-CoV-2

В рамках исследования специалисты использовали сыворотку привитых вакциной Pfizer/BioNTech, в которую ввели псевдовирус, сгенерированный в соответствии с теми мутациями, которые были зафиксированы в «британском» штамме вируса SARS-CoV-2.
Kursk.comвчера в 12:24

Мертвый кит, один из крупнейших в Средиземноморье, найден у побережья Италии

Береговая охрана заявила, что обнаружила тушу ночью во вторник, а затем отбуксировала кита из Сорренто по морю в порт Неаполя, где его проанализируют морские биологи и другие эксперты, ищущие причину смерти.
ГЛАС.RU06:59

Китай ввел санкции против Помпео и еще 27 граждан США

Пекин ввел санкции в отношении госсекретаря США Майка Помпео и еще 27 американцев, включая людей из администрации экс-президента страны Дональда Трампа, за вмешательство во внутренние дела Китая, сообщается на сайте китайского министерства иностранных дел.
Ведомостивчера в 13:32

В США российское оружие «Судного дня» назвали нереальным

Ядерный подводный беспилотник «Посейдон» разрабатывается Россией, поскольку Москва не в состоянии создать современное «настоящее оружие», пишет американский журнал Forbes, называя оружие «Судного дня» ненужным.
Lenta.ru07:42

В результате пожара в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек

В Харькове при пожаре в жилом доме, переоборудованном под пансионат для престарелых, погибли 15 человек, еще пять пострадали, сообщили 21 января в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Известия09:19

Навальный выложил расследование о дворце Путина за 100 миллиардов рублей

В своем расследовании ФБК делают вывод, что президент России Владимир Путин через подставных лиц является подлинным владельцем недвижимости, а сам дворец и его инфраструктура были возведены за счет коррупционных схем.
Anews19 января в 09:19