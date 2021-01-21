В резолюции, финальная версия которой была подготовлена на этой неделе, депутаты призвали немедленно отпустить господина Навального и других задержанных в день его прилета в РФ, «значительно усилить» ограничительные меры ЕС в отношении России, ввести персональные санкции против «связанных с режимом» российских олигархов и «немедленно остановить» завершение реализации проекта «Северный поток-2».

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