Европарламент потребовал остановить «Северный поток-2» из-за ареста Навального
В резолюции, финальная версия которой была подготовлена на этой неделе, депутаты призвали немедленно отпустить господина Навального и других задержанных в день его прилета в РФ, «значительно усилить» ограничительные меры ЕС в отношении России, ввести персональные санкции против «связанных с режимом» российских олигархов и «немедленно остановить» завершение реализации проекта «Северный поток-2».В источнике
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«Навальный - громадная проблема». В Германии ответили на резолюцию по «Северному потоку-2»
Национальная служба новостей07:09