Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального
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Депутаты Европарламента приняли резолюцию с требованием провести независимое расследование ситуации вокруг Алексея Навального, усилить санкции против РФ и остановить «Северный поток — 2». За документ проголосовали 532 депутата, против высказались 84, воздержались — 72.В источнике
С чего всё началось
Депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию
об ужесточении экономических санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.
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Европарламент потребовал усилить санкции против РФ из-за инцидента с Навальным
Интерфаксвчера в 06:43