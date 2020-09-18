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Известия

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального

Депутаты Европарламента приняли резолюцию с требованием провести независимое расследование ситуации вокруг Алексея Навального, усилить санкции против РФ и остановить «Северный поток — 2». За документ проголосовали 532 депутата, против высказались 84, воздержались — 72.В источнике
С чего всё началось
Депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию
 об ужесточении экономических санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.
DP.RUвчера в 07:33
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Европарламент призвал Евросоюз ввести санкции против России из-за отравления Алексея Навального

Эхо Москвы23:23
Коммерсантъ

Какими в Европарламенте видят дальнейшие отношения с Москвой

Коммерсантъвчера в 16:05
Интерфакс

Европарламент потребовал усилить санкции против РФ из-за инцидента с Навальным

Интерфаксвчера в 06:43
РИА Новости

Европарламент принял резолюцию по инциденту с Навальным

РИА Новостивчера в 09:46
РБК

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

РБКвчера в 06:54
ТАСС

ЕП призвал к международному расследованию инцидента с Навальным и остановке Nord Stream 2

ТАССвчера в 09:26
Lenta.ru

Европарламент потребовал ужесточить санкции против России из-за Навального

Lenta.ruвчера в 07:27

В Новосибирске обрушилась стена здания с котельной

Стена двухэтажного здания производственно-строительного предприятия в Первомайском районе Новосибирска обрушилась после разгерметизации котла расположенной в нем котельной, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.
В Новосибирске обрушилась стена здания с котельной
РИА Новости02:58

Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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В Москве выявили 805 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве - 805, Санкт-Петербурге - 206, Ростовской области - 172, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости03:36

Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию

Вашингтон, 18 сентября 2020, 07:27 — REGNUM Шнобелевская премия, которая является пародией на другую международную награду — Нобелевскую премию, присуждена главам девяти государств, в том числе главе Белоруссии Александру Лукашенко, американскому лидеру Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте оргкомитета премии.
REGNUM00:27
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Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил журналистам информацию о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.
МИР 2416 сентября в 05:35
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В Саудовской Аравии нашли человеческие следы возрастом 120 тысяч лет

Семь человеческих следов, оставленных на озере на севере нынешней Саудовской Аравии около 120 тысяч лет назад, являются самым ранним свидетельством существования современного человека на Аравийском полуострове.
Российская газета03:37
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Начато рассмотрение иска прокуратуры к застройщику ЖК на севере Москвы

Начато рассмотрение иска прокуратуры к застройщику ЖК на севере Москвы Арбитражный суд отказал прокуратуре Москвы, требовавшей приостановить строительство ЖК "Фестиваль парк-2" на севере столицы.
Коммерсантъ02:08
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