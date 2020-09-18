Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального
Смотрите также
СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет
В ЕП призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального
Гребень паводка в бассейне Амура переходит из ЕАО в Хабаровский край
В Минпросвещения назвали долю закрытых из-за коронавируса школ
Осужденный на 8 лет колонии Михаил Ефремов написал письмо из СИЗО
В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных мутациях коронавируса
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Ураган оставил без электричества около 60 тыс. домов в Финляндии
«Тампа-Бэй» вышла в финал Кубка Стэнли
Трамп заявил, что потерял всех своих друзей после избрания президентом
Отопление в Москве планируется включить раньше срока
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России
РБК: господдержка СМИ в 2021 году останется на прежнем уровне
Европарламент заявил, что не признает итоги выборов в Белоруссии
В ЕП призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального
В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального
Кремль призвал ЕС не политизировать «Северный поток — 2»
В МИД РФ оценили идею дать санкциям ЕС имя Навального
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального
В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных мутациях коронавируса
«Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» и выбыло из Лиги Европы
Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы
Минобрнауки изменило порядок приема студентов в вузы
Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров
«Тампа-Бэй» вышла в финал Кубка Стэнли
Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%
Депутаты Европарламента приняли резолюцию с требованием провести независимое расследование ситуации вокруг Алексея Навального, усилить санкции против РФ и остановить «Северный поток — 2». За документ проголосовали 532 депутата, против высказались 84, воздержались — 72.В источнике
С чего всё началось
Депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию
об ужесточении экономических санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.
Подробнее о событии
Европарламент потребовал усилить санкции против РФ из-за инцидента с Навальным
Интерфаксвчера в 06:43