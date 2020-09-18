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Известия

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального

Депутаты Европарламента приняли резолюцию с требованием провести независимое расследование ситуации вокруг Алексея Навального, усилить санкции против РФ и остановить «Северный поток — 2». За документ проголосовали 532 депутата, против высказались 84, воздержались — 72.В источнике
С чего всё началось
Депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию
 об ужесточении экономических санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.
DP.RUвчера в 07:33
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РИА Новости

Европарламент принял резолюцию по инциденту с Навальным

РИА Новостивчера в 09:46
ТАСС

Итальянская партия «Лига» не поддержала в Европарламенте резолюцию по делу Навального

ТАСС18:35
Коммерсантъ

Какими в Европарламенте видят дальнейшие отношения с Москвой

Коммерсантъвчера в 16:05
Эхо Москвы

Европарламент призвал Евросоюз ввести санкции против России из-за отравления Алексея Навального

Эхо Москвы23:23
URA.Ru

В Европе пригрозили новыми санкциями против России. Требуют начать переустройство страны

URA.Ruвчера в 07:02
РБК

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

РБКвчера в 06:54
Интерфакс

Европарламент потребовал усилить санкции против РФ из-за инцидента с Навальным

Интерфаксвчера в 06:43

Гребень паводка в бассейне Амура переходит из ЕАО в Хабаровский край

Пресс-служба Восточного военного округа, чьи отряды помогают бороться со стихией, сообщила, что поток через дамбу удалось остановить с помощью гидрозащитных сооружений из мешков с песков длиной около 3 км. Тем временем гребень паводка в бассейне Амура достиг Хабаровского края.
Коммерсантъвчера в 06:59

В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных мутациях коронавируса

В ведомстве сообщили, что «общее число мутаций, которые в совокупности выявлены в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2, составляет многие тысячи, однако только единичные из них зафиксировались и стабильно наследуются».
RT на русском23:33
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Пушков отреагировал на планы Польши арестовать российских диспетчеров

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на планы Варшавы арестовать российских диспетчеров, работавших в 2010 году в аэропорту Смоленска, когда в авиакатастрофе погиб бывший президент Польши Лех Качиньский.
Lenta.ru23:10

В Пентагоне сравнили кибератаки с оружием массового поражения

Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты Заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен сравнил действия хакеров с применением оружия массового поражения, сообщает ТАСС.
РЕН ТВ18:46

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости16 сентября в 07:26
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ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%).
РБК23:00
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