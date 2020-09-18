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Известия

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального

Депутаты Европарламента приняли резолюцию с требованием провести независимое расследование ситуации вокруг Алексея Навального, усилить санкции против РФ и остановить «Северный поток — 2». За документ проголосовали 532 депутата, против высказались 84, воздержались — 72.В источнике
С чего всё началось
Депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию
 об ужесточении экономических санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.
DP.RUвчера в 07:33
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Эхо Москвы

Европарламент призвал Евросоюз ввести санкции против России из-за отравления Алексея Навального

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Коммерсантъ

Какими в Европарламенте видят дальнейшие отношения с Москвой

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Интерфакс

Европарламент потребовал усилить санкции против РФ из-за инцидента с Навальным

Интерфаксвчера в 06:43
РИА Новости

Европарламент принял резолюцию по инциденту с Навальным

РИА Новостивчера в 09:46
РБК

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

РБКвчера в 06:54
ТАСС

ЕП призвал к международному расследованию инцидента с Навальным и остановке Nord Stream 2

ТАССвчера в 09:26
Lenta.ru

Европарламент потребовал ужесточить санкции против России из-за Навального

Lenta.ruвчера в 07:27

Определены смартфоны, которые лучше всех защищены от прослушки

Дмитрий Курамин, эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет", говорит, что в смартфон устанавливаются программные закладки и трояны, это облегчает злоумышленнику работу.
Определены смартфоны, которые лучше всех защищены от прослушки
Уфимские Заметкивчера в 07:28
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил журналистам информацию о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.
МИР 2416 сентября в 05:35
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Роскосмос планирует создать обитаемую базу на спутнике Юпитера

Специалисты государственной корпорации «Роскосмос» рассматривает естественный спутник планеты Юпитер Каллисто в качестве наиболее перспективного места для создания третьей обитаемой базы после Луны и Марса.
Комсомольская правдавчера в 05:37
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Посольство РФ потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC

Посольство России в Вашингтоне потребовало у властей США объяснений по поводу репортажа телеканала Эн-Би-Си, в котором упоминается поддержка со стороны Штатами "украинских подразделений" в Крыму.
Вести.Ru00:55
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Цена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель впервые с 4 сентября

Рост мировых цен на нефть ускорился к вечеру среды более чем до 4%, а стоимость американской нефти WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 4 сентября, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ16 сентября в 12:29
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