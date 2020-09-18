Депутаты Европарламента приняли резолюцию с требованием провести независимое расследование ситуации вокруг Алексея Навального, усилить санкции против РФ и остановить «Северный поток — 2». За документ проголосовали 532 депутата, против высказались 84, воздержались — 72.

С чего всё началось Депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию об ужесточении экономических санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. DP.RU вчера в 07:33