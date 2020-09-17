Политика
РБКЕвропарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
Читать в источнике
Оценить4K
с чего всё началось
Депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию об ужесточении экономических санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.DP.RU07:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7415 источников, обновлено в 17:05, Ашберн
Политика
Захарова пообещала ответить на санкции против РФ из-за Навального
Россия даст симметричный ответ на санкции со стороны Запада на фоне событий в Белоруссии и ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
URA.Ru 16:28
Политика
Глава МВД Украины призвал Лукашенко «попить водички» и успокоиться
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее призвал украинцев повлиять на политиков страны.
Газета.Ru 15:59
Гаджеты
Sony представила компактный смартфон Xperia 5 II
Деловое.ТВ 09:26
Общество
В Москве за сутки скончались 8 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались восемь пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказано в сообщении.
Известия 16:03
Футбол
«Локомотив» может подписать бывшего форварда «Спартака» Зе Луиша
«Севилья» хотела подписать Зе Луиша еще прошлой зимой, но тогда «Порту» потребовал за него 20 млн евро, что не устроило рохибланкос.
ODDS.ru 13:08
Армия и оружие
Sohu рассказало, как маневр Су-27 над Балтикой привел США в ярость
Военное дело 03:45
Общество
Собянин рекомендовал продлить режим дистанционной работы
Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал столичным предприятиям продлить дистанционный режим работы.
РИА Новости 13:49
Хоккей
Матч ярославского «Локомотива» с командой «Сочи» отменен
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между клубом «Сочи» и ярославским «Локомотивом», который должен был состояться 17 сентября в Сочи, отменен, сообщается на странице ярославского клуба в соцсетях.
Коммерсантъ Ярославль 12:12
Футбол
«Динамо» проиграло грузинскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы
Футболисты московского футбольного клуба «Динамо» проиграли тбилисскому «Локомотиву» в гостевом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Известия 15:38
Политика
«Единая Россия» выставит на выборы в Госдуму 80 региональных групп
Партия власти планирует разделить свой федеральный список на 80 региональных групп.
Коммерсантъ 17:01
Футбол
Еще один футболист «Монако» сдал положительный тест на коронавирус
Игрок изолирован и находится под наблюдением медперсонала. Ранее от коронавируса вылечился голкипер «Монако» Бенжамен Леком.
Sport24.ru 15:47
Общество
Президент Абхазии допустил возвращение ограничений после 30 сентября
Известия 15 сентября в 07:39
Политика
Новак: «Северный поток-2» находится в высокой степени готовности
Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток-2» находится в высокой степени готовности и проект будет завершен.
Национальная служба новостей 14:45
Общество
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru 03:57
Хоккей
«Спартак» уступил СКА и потерпел третье поражение кряду
Советский спорт 15:04
Шоу-бизнес
Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусной пневмонией
Оперная певица Анна Нетребко госпитализирована с пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 03:18
Политика
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
РИА Новости 16:09
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась до $43 за баррель
Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,94%, до $43,04 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:22 мск.
ТАСС 10:37
Единоборства
Дастин Порье отказался от боя с Майклом Чендлером из-за Тони Фергюсона
FightTime.ru 16:10
Авто
Volvo представила в России две обновленные модели
Шведская компания Volvo начала продажи в России обновленных седана бизнес-класса S90 и универсала V90 Cross Country.
Известия 06:04
Спорт
Дюплантис побил мировой рекорд Бубки на этапе «Бриллиантовой лиги»
RT на русском 15:10
Политика
МИД РФ осудил передачу биоматериалов Навального лабораториям ОЗХО
Москва негативно относится к передаче Берлином биоматериалов российского блогера Алексея Навального сертифицированным Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) лабораториям ФРГ, Франции и Швеции, сообщили в МИД РФ 17 сентября.
Известия 13:20
Здоровье
В России потребовали ввести «сухой закон»
От властей России всех уровней потребовали ввести на всей территории страны «сухой закон» и полностью запретить производство, продажу, рекламу и употребление любого алкоголя.
Росбалт вчера в 11:22
Политика
Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста
"Евгений Савченко проинформировал участников встречи (с руководителями органов власти региона) о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в сообщении.
РИА Новости 11:45
Наука
Массовых вымираний на Земле обнаружили шесть
Напомним, что традиционно представители научного мира считают, что на Земле было пять масштабных вымираний, а также несколько периодов резкого уменьшения биоразнообразия. svopi.ru Также МедиаПоток рассказывал, что исследователи предположили, что к концу этого столетия на Земле исчезнут свыше 500 видов млекопитающих.
МедиаПоток 10:35
Финансы
Аналитик оценил перспективы курса рубля
Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов оценил перспективы курса рубля.
RT на русском 06:00