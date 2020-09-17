с чего всё началось

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.

Политика Захарова пообещала ответить на санкции против РФ из-за Навального Россия даст симметричный ответ на санкции со стороны Запада на фоне событий в Белоруссии и ситуации вокруг блогера Алексея Навального. 2

Политика Глава МВД Украины призвал Лукашенко «попить водички» и успокоиться Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее призвал украинцев повлиять на политиков страны. 9

Общество В Москве за сутки скончались 8 пациентов с коронавирусом «В Москве скончались восемь пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказано в сообщении. 4

Футбол «Локомотив» может подписать бывшего форварда «Спартака» Зе Луиша «Севилья» хотела подписать Зе Луиша еще прошлой зимой, но тогда «Порту» потребовал за него 20 млн евро, что не устроило рохибланкос.

Хоккей Матч ярославского «Локомотива» с командой «Сочи» отменен Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между клубом «Сочи» и ярославским «Локомотивом», который должен был состояться 17 сентября в Сочи, отменен, сообщается на странице ярославского клуба в соцсетях. 1

Футбол Еще один футболист «Монако» сдал положительный тест на коронавирус Игрок изолирован и находится под наблюдением медперсонала. Ранее от коронавируса вылечился голкипер «Монако» Бенжамен Леком.

Общество Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске. 4,7K

Авто Volvo представила в России две обновленные модели Шведская компания Volvo начала продажи в России обновленных седана бизнес-класса S90 и универсала V90 Cross Country. 10

Политика МИД РФ осудил передачу биоматериалов Навального лабораториям ОЗХО Москва негативно относится к передаче Берлином биоматериалов российского блогера Алексея Навального сертифицированным Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) лабораториям ФРГ, Франции и Швеции, сообщили в МИД РФ 17 сентября. 50

Здоровье В России потребовали ввести «сухой закон» От властей России всех уровней потребовали ввести на всей территории страны «сухой закон» и полностью запретить производство, продажу, рекламу и употребление любого алкоголя. 5

Политика Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста "Евгений Савченко проинформировал участников встречи (с руководителями органов власти региона) о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в сообщении. 913