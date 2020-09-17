Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
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Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.В источнике
С чего всё началось
Депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию
об ужесточении экономических санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.
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Европарламент потребовал усилить санкции против РФ из-за инцидента с Навальным
Интерфаксвчера в 06:43