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РБК
РБК

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.В источнике
С чего всё началось
«Европейский парламент в свете дела Навального подтверждает свою прежнюю позицию по приостановке проекта "Северного потока-2"»,— сказано в резолюции
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Коммерсантъ07:36
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Газета.Ru

ЕП потребовал ужесточить санкции против РФ из-за дела Навального

Газета.Ru07:55
РИА Новости

Европарламент принял резолюцию по инциденту с Навальным

РИА Новости09:46
ТАСС

ЕП призвал к международному расследованию инцидента с Навальным и остановке Nord Stream 2

ТАСС09:26
Дождь

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Дождь08:49
РБК

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

РБК06:54
Lenta.ru

Европарламент потребовал ужесточить санкции против России из-за Навального

Lenta.ru07:27
Эхо Москвы

Европарламент призвал Евросоюз пересмотреть отношения с Россией в связи с отравлением Алексея Навального

Эхо Москвы10:02

Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021-2023 годах

На изменение расходов в сфере "Национальная оборона" повлияло увеличение бюджетных ассигнований на текущее содержание Вооруженных сил России (в 2021 году примерно на 5,14 млрд рублей, в 2022 году примерно на 8,59 млрд рублей и в 2023 году примерно на 35,73 млрд рублей), а также уточнение среднегодового курса доллара США.
ТАСС08:57
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Захарова прокомментировала планы ЕС дать новым санкциям имя Навального

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил присвоить разрабатываемому европейскому глобальному режиму санкций за нарушения прав человека имя Навального по аналогии с американским списком Магнитского.
RT на русском09:26
49

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомости09:06
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Вице-мэра Воронежа задержали по подозрению в присвоении 1,5 млн рублей

Оперативники ФСБ утром 17 сентября задержали заместителя главы администрации Воронежа по градостроительству Владимира Левцева по подозрению в присвоении 1,5 млн руб. на предыдущем месте работы.
Коммерсантъ09:52
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