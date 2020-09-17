«Резолюция Европарламента по ситуации вокруг якобы отравления Алексея Навального, в которой между строк предлагается принять стратегию демократизации России с требованием отменить поправки к Конституции РФ, является прямым и грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны», — подчеркнул Слуцкий.

С чего всё началось Депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию об ужесточении экономических санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. DP.RU вчера в 07:33