Европарламент принял резолюцию по ситуации с Навальным
Смотрите также
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Производители сигарет просят не повышать акцизы на 20%
Вильфанд сообщил об аномальном потеплении в ряде регионов РФ
Песков прокомментировал слухи о новых ограничениях из-за коронавируса
Собянин хочет включить отопление в Москве раньше срока
Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы
Главный санитарный врач США призвал носить маски и после пандемии
Близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улик из России
Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров
МИД РФ обвинил ОЗХО и Германию в сговоре по поводу анализов Навального
Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Тутберидзе
Европарламент не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Кандидатуру Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
В ЕП призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального
В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального
Кремль призвал ЕС не политизировать «Северный поток — 2»
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Европарламент принял резолюцию по ситуации с Навальным
Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы
Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров
«Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» и покинуло Лигу Европы
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 30 млн
Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы
СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет
В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину
Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%
«Резолюция Европарламента по ситуации вокруг якобы отравления Алексея Навального, в которой между строк предлагается принять стратегию демократизации России с требованием отменить поправки к Конституции РФ, является прямым и грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны», — подчеркнул Слуцкий.В источнике
С чего всё началось
Депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию
об ужесточении экономических санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.
Подробнее о событии
Европарламент потребовал усилить санкции против РФ из-за инцидента с Навальным
Интерфаксвчера в 06:43