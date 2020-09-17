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Европарламент принял резолюцию по ситуации с Навальным

«Резолюция Европарламента по ситуации вокруг якобы отравления Алексея Навального, в которой между строк предлагается принять стратегию демократизации России с требованием отменить поправки к Конституции РФ, является прямым и грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны», — подчеркнул Слуцкий.В источнике
С чего всё началось
Депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию
 об ужесточении экономических санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.
DP.RUвчера в 07:33
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Коммерсантъ

Какими в Европарламенте видят дальнейшие отношения с Москвой

Коммерсантъвчера в 16:05
Эхо Москвы

Европарламент призвал Евросоюз ввести санкции против России из-за отравления Алексея Навального

Эхо Москвы20:08
Интерфакс

Европарламент потребовал усилить санкции против РФ из-за инцидента с Навальным

Интерфаксвчера в 06:43
РИА Новости

Европарламент принял резолюцию по инциденту с Навальным

РИА Новостивчера в 09:46
URA.Ru

В Европе пригрозили новыми санкциями против России. Требуют начать переустройство страны

URA.Ruвчера в 07:02
РБК

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

РБКвчера в 06:54
ТАСС

ЕП призвал к международному расследованию инцидента с Навальным и остановке Nord Stream 2

ТАССвчера в 09:26

«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков

«Яндекс» отказался заниматься оценкой кредитного качества банковских клиентов на основе своих данных о пользователях, сообщили РБК два источника на финансовом рынке: скоринговые проекты, запущенные ИT-компанией в прошлом году, остановлены.
РБК20:00

В Европарламенте рассказали о «подоплёке» «Северного потока — 2»

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RT на русскомвчера в 15:07

Главный санитарный врач США призвал носить маски и после пандемии

Главный санитарный врач США вице-адмирал Джером Адамс заявил, что ношение масок и измерение температуры при входе в здания необходимо продолжить и после пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Аргументы и Факты20:06

Близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улик из России

Российский адвокат Александр Грибаков сообщил, что близким оппозиционера Алексея Навального может грозить до семи лет лишения свободы за вывоз из России бутылки со следами отравляющего вещества.
Московский Комсомолец19:52